按鈴控告柯文哲！邱毅：他莫名其妙紅了，該飲水思源感恩我

▲新黨發言人王炳忠(左起)、不分區立委被提名人邱毅、陳麗玲、賀樺到北檢按鈴控告柯文哲誹謗。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新黨將前立委邱毅列為全國不分區立委第1順位，被台北市長柯文哲指「看起來就很像共產黨提名的」，對此，邱毅25日到台北地檢署，按鈴控告柯涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選和誹謗罪；邱毅批柯文哲像是政治周星馳，「應該感謝當年我給他機會、莫名其妙地紅了，怎麼如此無情的抹黑抹紅？」

柯文哲22日在接受媒體聯訪時表示，邱毅可以在國民黨提名也可以在新黨提名，「表示國台辦對這兩個黨的控制力很不錯」，邱毅25日在新黨發言人王炳忠、不分區立委被提名人陳麗玲、賀樺陪同下，到北檢按鈴提告。

邱毅表示，他在2006年5月揭發了趙建銘台開內線交易案，當時媒體找到比較偏綠、跟趙建銘比較有互動的台大醫生柯文哲，「因為柯文哲無厘頭式的說話，很像政治周星馳，所以開始得到媒體青睞，莫名其妙地就紅了，柯文哲應該飲水思源，當初給他這個機會的不就是邱毅嗎？怎麼對我毫無感恩的心？」邱並向柯喊話，「如果有點悔意，也不用公開道歉，私下打電話給我，就可以了。」

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