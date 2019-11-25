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遏止吐痰、插隊等不文明行為　北京將立法「最高罰200萬」

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▲▼今年五一長假期間，北京市南鑼鼓巷湧入大批遊客。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京市將立法嚴懲不文明行為，涵蓋生活、旅遊秩序等6領域共24項。圖為今年長假期間，北京市南鑼鼓巷湧入大批遊客。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

受夠部分民眾的「不文明行為」，北京政府將大動作立法整治！據今天上午，北京市人大常委會開會內容，《北京市文明行為促進條例（草案）》，正式提請市第十五屆人大常委會第十六次會議審議，內容包括重點治理吐痰、亂丟垃圾、擅自洩漏他人個資、非機動車不遵守秩序等6個領域，24項不文明行為，罰款最高達50萬元（人民幣，下同，約合新台幣216萬元）。

按照《北京市文明行為促進條例（草案）》內容提出，將探索建立「文明行為激勵回饋制度」，若市民落實文明行為、符合規範，將有望與北京市內的評比表彰、積分落戶加分、住房和醫療保障等優或政策掛勾，反之則可能影響個人信用評分，被「記錄在案」。

▲▼安徽合肥市的廢棄學校被共享單車塞爆。（圖／CFP）

▲共享單車違規停放，若業者未盡到管理責任，將面臨巨額罰款。（圖／CFP）

與此同時，草案將重點治理共6個領域，24項不文明行為，包括環境衛生方面4項，隨地吐痰、隨意倒垃圾、在禁止吸菸場所或排隊隊伍中吸菸等；公共秩序方面3項，從建築物向外拋物、公共場所赤胸裸背、娛樂健身活動擾民。

交通出行方面6項，包括公共交通工作霸佔座位、不禮讓行人、非機動車亂穿馬路、共享單車亂停放等；社區生活方面4項，包括樓道堆放雜物、遛狗不牽繩、擅自安裝地鎖等；旅遊秩序方面3項，包括攀折花木、違規投餵動物等；網路電信方面4項，包括擅自洩露他人信息或隱私、發送騷擾短信等。

▲▼吐痰示意圖 。（圖／路透）

▲若草案成立，未來在北京市隨意吐痰，可能影響個人的信用評分。圖為示意圖，與當事人無關。（圖／路透）

在處罰方面，北京市人大社會劍設委員會主任叢駱駱指出，對不文明行為，其他法律、法規有處罰規定的，從其規定，條例草案不在重複。而對於條例草案中，重點治理的24項不文明行為，可在法律、法規規定的行政處罰幅度範圍內，從重處罰。

他提到，在從建築物向外拋物、居住區亂堆放物品、共享單車亂停放、快遞外賣車輛橫衝直撞等影響市民生活的不文明行為，草案條例設置新的罰則和更嚴格的規定，並透過現代訊息技術手段加以管理。譬如，若共享單車等相關業者，其企業未履行相應管理職責的，可約談負責人；拒不改正的，可限制車輛投放，並處5萬元以上，10萬元以下的罰款。

▲▼美團外賣。（圖／CFP）

▲外賣小哥騎乘電動車若影響市民、造成重大影響，業者最高可能面臨50萬元人民幣的罰款。（圖／CFP）

在備受關注的快遞、外賣業者方面，若藉由不文明行為影響市民生活，拒不改正者，可禁止其車輛上路行使，處1萬元以上，5萬元以下的罰款；造成嚴重後果者，可責令停業整頓，處10萬元以上，50萬元以下的罰款。

據《北京日報》報導，草案還有一個重要的精神，是不文明行為不只要「懲戒到位」，還將「記錄在案」，其中包括公交霸座、高空拋物等，不只加強罰款、造成嚴重影響還要依法追究刑事責任外，北京將加強不文明執法訊息的公開，並納入公共信用信息平台歸集體系。

也就是說，對嚴重不文明行為者，除了接受懲罰外，個人訊息還會被記錄在案，影響個人信用評分表現、被一定程度的公開的；另一方面，若主動申請參加社會服務者，可依法減輕或免於處罰。

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