民主黨成區議會第一大黨　王毅：無論發生甚麼事，香港都是中國一部分

▲王毅。（圖／翻攝中國外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

香港區議會選舉結果塵埃落定，多區區議會勢力大翻盤，泛民主派於各個區議會中贏取過半數議席，全港計取得逾8成半議席。正在日本的大陸外長王毅回應香港的區議會選舉結果時強調，「無論發生甚麼事，香港都是中國的一部分，任何企圖搞亂香港，或者破壞香港繁榮與穩定的圖謀，都不會成功。」

據《香港電台》報導，今屆區議會選舉結果大致揭盅，民主派大勝。452議席中至今取得388席，在17區議席取得過半，其中大埔、黃大仙區全部議席由民主派囊括。

民主黨取代民建聯，成為區議會第一大黨，99人參選共91人當選，議席比上屆多48席。公民黨派出36人參選，32人當選。新民主同盟20人參選，19人勝出。此外，7名工黨候選人全部當選，熱血公民也有2人當選，3名現任「超級區議員」民主黨涂謹申、鄺俊宇及街工梁耀忠都成功連任，選前一度被指當選機會不大的民主黨許智峯也成功連任。

建制派失去區議會控制權，上屆取得119席的民建聯，今屆派出181人參選，只有21人勝出，減少了98席。工聯會派出62人，暫時只得4人當選。自由黨有5人勝出。經民聯就有3人當選，實政圓桌有2人當選，新民黨派出28人參選，全軍覆沒。

此外，建制派多名雙料及三料議員落馬，包括民建聯張國鈞、周浩鼎、鄭泳舜、劉國勳；工聯會麥美娟、陸頌雄及何啟明也議席不保，實政圓桌田北辰及另一名建制派議員何君堯，也競逐連任失敗。

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▼ 香港24日區議會選舉結果陸續出爐，泛民派大勝。（圖／達志影像／美聯社）

