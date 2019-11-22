清晨6點獨自上學！女國中生慘遭「街頭刺殺」…天橋邊身中多刀喪命

▲北京市日前發生一起街頭命案。（示意圖／取自免費圖pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市東城區天壇東路上原人才市場附近21日清晨發生一起慘烈的命案，一位女國中生早晨6點左右獨自上學，路上慘遭「街頭刺殺」，當場身中多刀倒血泊慘死。目前，警方已經在北京市西城區將嫌疑人逮捕，仍在進一步調查案件中。

據《新京報》報導，現場目擊者稱，受害學生身中數刀，警方趕到時已經不行了；嫌疑人當場逃走。目擊者還表示，嫌疑人是一名四十多歲的男子，身穿深色上衣。

相關知情人表示，死亡學生今年十二三歲，是廣渠門中學的在校生。事發後，警方在西城區前門附近將嫌疑人控制，目前仍在進一步調查案件中。

▲41歲兇手街頭刺殺女國中生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

北京市公安局東城分局官方微博通報，「2019年11月21日6時30分許，一女中學生在東城區天壇東路一過街天橋附近遇害，警方迅速工作將犯罪嫌疑人張某某（男，41歲）抓獲，該人對行兇殺人的事實供認不諱。」

網友氣炸發文，「自己活夠了還要害一個無辜的孩子」、「希望精神病也判死刑，不管有沒有病，殺人就該償命」、「為什麼忽然要殺害一個中學生？又是精神病嗎」、「好難過，明明還沒長大，世間美好的事還有那麼多」、「這個時間地點，希望嚴懲，別再整個什麼神經病溜出來的理由了」。

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