台東縣打造「陽光社區」　公家和民間廣設太陽能發電板

▲台東縣打造「陽光社區」，推動各公務機關、民間設置屋頂太光電積極推動綠能。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導



台東日照光度強，全年日照長，為推動太陽能發電，台東縣政府不僅推動各公務機關、民間設置屋頂太光電，為縣庫進帳6300萬元權利金，並與國產署研議於池上鄉合作開發太陽光電區，縣長饒慶鈴表示：將以多管齊下的方式，推動綠能產業，將台東打造為太陽光電之「陽光社區」。

台東縣政府指出，台東縣平均日照時數約2.9小時，縣府自102年起由環保局、財政處、教育處、建設處組成「太陽能光電推動小組」，推動綠能產業，規劃機關、學校、地政事務所、戶政事務所、警察局派出所、體育場、文化處等公有房舍屋頂出租計畫，第1、2期共設置90處公務機關學校屋頂，面積達18公頃，設置9.9百萬峰瓩，發電量年約1085萬度，累計為縣庫進帳6370萬元的權利金。第3期計畫已於九月底簽約，預計再設置約2公頃，年發電量約215萬度，每年再增加約120萬元權利金收入。

除了公有房舍外，為鼓勵民眾設置太陽光電設備，縣政府於106年辦理「非公有補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」，連續3年各編列800萬元補助民眾及團體辦理非公有的合法建築物設置太陽光電系統，最高每戶可補助30萬元；截至目前為止，已有132戶民眾申請。

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