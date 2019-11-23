盡快止暴制亂　香港保安局長李家超：迄今逮捕近4000人

▲香港保安局長李家超接受央視專訪。（圖／翻攝央視）

記者曾俊豪／綜合報導

香港24日舉行區議會選舉，特區政府保安局長李家超受訪時提到，港府全力投入確保區議員選舉會安全、公平、公正地舉辦，警方也對此展開部署，包括針對投票站的安保工作，每一個投票站都有警方的人員把守。他也指出，反送中迄今已逮捕超過4000人。

李家超日前接受央視新聞專訪，訪談內容今（23日）曝光。針對大陸國家主席習近平提到，香港當前最重要的任務是止暴制亂，李家超回應，「這跟我們的目標是一致的，而且總書記講的三個堅定支持，支持行政長官、支持警隊、支持我們司法機關，依法嚴懲這些暴行，這也是香港的目的，我們會以這個方向去落實，希望盡快止暴制亂，恢復社會的秩序。」

▲香港保安局長李家超曝光警方逮捕人數。（圖／翻攝央視）

他還提到，首先港警一定要嚴正執法；第二，要讓社會面對同一個方向、有共識。到目前為止，港府已經抓了超過四千人，其中有些行為真的危害人身安全、涉及意圖謀殺，是非常嚴重的，「現在除了止暴制亂以外，整個社會應該清晰看到問題所在，無論所謂的目的是怎樣，暴力行為是不可以接受的，只會製造更多的暴力，把香港推到非常危險的局面。」

至於香港即將舉行的區議會選舉，李家超表示，特區政府全力投入去確保區議員選舉會安全、公平、公正地舉辦。最為最前線的警方已經有不同的部署，包括針對投票站的安保工作；每一個投票站都有警方的人員把守。

他補充，投票站周邊的環境，也要讓老百姓安心去投票，港警將有「高姿態的巡邏」，並設立快速應變隊伍，加強高風險地區的秩序維護，「整個政府，包括不同推動投票工作的單位，都應該盡力，為大家營造一個公平公正的投票環境。」

▲香港反送中示威自六月延燒至今。（圖／記者宋良義攝）