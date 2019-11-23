呼籲港警停用化學武器　香港小學生走上街頭：不要催淚彈

▲上百名香港家長及孩童上街抵制化學武器。（圖／記者游宗樺、宋良義攝）

記者游宗樺、宋良義／香港報導

香港反送中示威活動持續至今約5個月，港警為驅散非法集結的示威者，使用近萬枚催淚彈，甚至有催淚彈被射進民宅及校園中，造成許多民眾及幼童的呼吸道、皮膚不適。有小孩家長於23日發起「保護小朋友，停止使用化學武器」遊行，敦促港警停止使用催淚彈。

23日上午9時許，上百名幼童家長及小朋友於九龍塘集合，手舉標語高喊「保護孩子，政府有責」、「停止使用催淚彈」等口號，沿著街道遊行，有家長抱著或牽著幼童上街，抗議政府過度使用催淚彈，危害市民及小朋友的健康。

▲▼催淚彈化學物質殘留問題引關注。（圖／記者游宗樺、宋良義攝）

由於港警現在多使用中國製的催淚彈，溫度較高疑似會產生可能致癌的「二噁英」。對此，沈小姐說，自己有兩個小孩，最小的才6個月大，因為小孩曾因催淚煙的殘留物造成皮膚敏感，擔心會造成長久性的健康傷害。

沈小姐強調，有鑒於警方持續不斷的發射催淚彈，含有毒性的催淚煙隨風飄散到校園，擔心這些化學武器會造成小朋友的健康危害，才會發起這次遊行，希望警方停止使用化學武器，並徹底清潔遭受催淚煙污染的地方。

吳姓民眾說，日前曾有防暴警衝入自己所住的屋村要逮捕人，但是當黑衣人離去時，警方疑似因為逮捕不到人，竟然把怒氣發洩在住戶上，朝私人住宅發射催淚彈，有鄰居目睹催淚彈從頭上飛過，很怕被打到，自己也因為吸入催淚煙，導致喉嚨受傷，所以要帶口罩保護，不知道會不會因此違反《反蒙面法》遭到逮捕。

▲反送中持續至今，港警發射近萬枚催淚彈。（圖／記者游宗樺、宋良義攝）