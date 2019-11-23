影／「海絲非遺展」開幕！　藝術傳承人現場「大秀技藝」

記者蔡儀潔／泉州報導

作為第四屆海上絲綢之路藝術節節（簡稱「海藝節」）的重磅活動之一，「海上絲綢之路非物質文化遺產展」今（23）早在新建成的泉州非物質文化遺產館開幕。本次非遺展突出非遺保護成果、產品開發創新和項目活態展示三大特色，匯聚了12個國家的傳統美術、傳統手工技藝等130個非遺項目、500多件展品。

▲揭牌儀式。（圖／記者蔡儀潔攝）

在今早的第二屆海絲非遺展啟動儀式上，福建省副省長郭寧寧、文旅部非物質文化遺產司副司長張玉紅、泉州市委書記康濤、泉州市長王永禮等政要上台，為新落成的泉州非物質文化遺產館揭幕。

王永禮致辭時說，「今後泉州非物質文化遺產館將延續展示、傳承、保護非物質文化遺產的功能，努力打造成為海絲沿線國家非遺參觀學習、教育培訓和交流展示的重要基地。」

▲火鼎公火鼎婆舞蹈常常出現在正月十五元宵踩街、迎神賽會、婚喪喜慶儀式。（圖／記者蔡儀潔攝）

儀式期間，現場有泉州三大非物質文化遺產表演，分別是被譽為「中國最古老軍樂之遺響」的大鼓吹、提線木偶戲、泉州少林寺《南少林雄風》。另外，迎賓活動也飄起滿滿泉州味，由老人文化中心表演的娘傘鼓隊、拍胸舞、火鼎公火鼎婆舞蹈。

▲傳承人現場製作傳統花燈。（圖／記者蔡儀潔攝）

儀式結束後，眾人紛紛進入非遺館參觀。此次的非遺展匯聚了歐洲、非洲、亞洲12個國家的傳統美術、傳統手工技藝等130個非遺項目、500多件展品。每一個非遺項目均有傳承人現場表演，並通過全息成像等新科技，多維、動態展示技藝傳承，同時觀眾可以現場體驗手工製作感受非遺文化。

▼ 影雕技藝展現。（圖／記者蔡儀潔攝）

館內主要分為國際和國內展區，其中國內展區參展的80多個項目都是世界級、國家級非遺項目，有入選聯合國教科文組織非遺保護名錄的水密隔艙福船製造技藝、黎族傳統紡染織繡技藝、熱貢藝術、龍泉青瓷燒製技藝等，入選國家級非遺名錄的北京藥香製作技藝、西藏尼木古寶藏香、蘇州蘇繡等。

▼ 現場提線木偶戲表演。（圖／記者蔡儀潔攝）

▼木偶頭雕刻。（圖／記者蔡儀潔攝）