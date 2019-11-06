抗中國崛起！美提「藍點計畫」專攻一帶一路　霸氣喊：將永遠關注亞太區

▲美國商務部長羅斯出席曼谷經貿高峰會。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

面對中國在國際上的經濟成長與政治影響，美國為因應，不僅與盟友加強互助合作，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）就表示，美方將計畫在亞洲增加投資與貿易，並幫助亞洲「永續發展」的藍點網路計畫，主要就是可以抗衡中國數千億美元的一帶一路基礎設施計畫。

綜合外媒報導，羅斯與白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）率領高階貿易代表團出席泰國曼谷的區域峰會。過去川普已經2年未參加該項會議，此次為了2020大選連任鋪路，指派兩高級官員一同參加，羅斯在電話會議中堅定表示，「我們沒有打算空出軍事或地緣政治的地位」。

此外，羅斯也提到，很多人誤解川普2017年下令美國退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）是因為美國對亞太地區興致缺缺，但事實上我們將永遠留在這裡，甚至投資更多、推到更多雙邊貿易，還有花更多時間關注這個區域。

美國高階貿易代表團在會議中也宣布，川普的「藍點網路計畫」（Blue Dot Network），這項計畫的名稱得自已故科學家薩根（Carl Sagan）的著作「暗淡藍點」（Pale Blue Dot），以及無人太空船「旅行家一號」（Voyager 1） 自64億公里外所拍攝的地球照片。

此項計畫目前仍在初期階段，並將承諾推動「永續建設」。歐布萊恩表示，這項計畫就像是投資計畫中的「米其林指南」，涵蓋了經濟維持、社會運轉的方式、港口運輸與能源發展等。