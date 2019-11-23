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第四屆海藝節登場！　開幕歌劇展現泉州「木偶戲」

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▲▼ 海藝節,海上絲綢之路國際藝術節,木偶戲,大海承諾。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲「海藝節」是大陸最高規格的對外文化交流平台之一。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／泉州報導

第四屆海上絲綢之路國際藝術節（簡稱「海藝節」）開幕式於22日，在新落成的泉州大劇院舉行，在開幕大型文藝晚會上，上演了一台新民族歌劇《大海承諾》。該劇由多名國家一級導演、一級作曲主創，融合「木偶戲」元素凸顯了泉州特色。

第四屆海藝節由大陸國家文旅部、福建省政府共同主辦，福建省文旅廳、泉州市政府聯合承辦，以「多彩海絲，文明互鑒」為主題，體現閩台融合和泉州特色。本屆活動包括藝術展演展示、文化發展論壇、網路藝術節等三個板塊，主要有開幕式暨大型文藝晚會、第二屆海上絲綢之路非物質文化遺產展等。

▲▼海藝節 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲北京故宮博物院院長王旭東在致詞 。（圖／記者蔡儀潔攝）

22日晚上8點舉行的開幕式分為啟動儀式和文藝演出兩部分，出席人員有北京故宮博物院院長王旭東、福建省常委、宣傳部部長梁建勇、福建省副省長郭寧寧等政要，以及聯合國科教文組織木偶聯合會副主席凱倫.史密斯、法中文化交流協會主席于貝爾.馬薩利等海外嘉賓。

▲▼ 海藝節,海上絲綢之路國際藝術節,木偶戲,大海承諾。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 開幕歌劇融入泉州特色木偶戲。（圖／記者蔡儀潔攝）

備受矚目的文藝演出部分，是由多名大陸國家一級導演、一級作曲主創的新民俗歌劇《大海承諾》。該劇講述宋元時期，在海上絲綢之路兩大重要港口「亞歷山大港」和「泉州港」之間，泉州木偶藝人履行承諾、遠渡重洋的傳奇故事。

▲▼ 海藝節,海上絲綢之路國際藝術節,木偶戲,大海承諾。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲《大海承諾》通過一幕幕悲喜劇，體現了泉州人愛拼敢贏的性格底色。（圖／記者蔡儀潔攝）

《大海承諾》總導演高山表示，「我們這部戲的創作的衝動或者靈感，概括起來說就是來自於這三個方面，第一文化的海上之路，第二泉州木偶藝術的代表性，第三就是人與戲劇的關係，它們融合起來，就是中國文化通過海上絲綢之路 傳播到世界各地。」

「海藝節」是貫徹落實「一帶一路」倡議的重要舉措，是經中央批准同意的第一個有關海上絲綢之路主題的國家級文化藝術盛會，也是最高規格的對外文化交流平台之一，前三屆先後於2014年、2015年以及2017年在泉州舉辦。中央有關部門於2015年正式批復，同意福建省人民政府和文化部聯合主辦海藝節，每兩年一屆落戶泉州市。

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