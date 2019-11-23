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糗了！特斯拉秀「防彈新車」車窗竟一砸就裂　馬斯克裝鎮定：沒穿透

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（圖／路透，下同）

▲馬斯克親自介紹特斯拉電動貨卡Cybertruck。（圖／路透，下同）

圖文／ 周刊王

美國電動車大廠特斯拉近日發表新款電動皮卡車Cybertruck，號稱堅不可摧、可以抵擋90手槍發射出的子彈，性能及安全都相當高，沒想到進行車窗防彈玻璃試砸時，玻璃居然嚴重裂開，現場瞬間一陣尷尬。消息曝光後，馬上在網路上掀起討論。

特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）介紹新款電動皮卡車，並在會上播放影片；影片中，皮卡車面對90手槍發射的子彈全抵擋下，顯示安全程度相當高；而現場工作人員也拿出大鐵鎚重機車子，結果車子都毫髮無傷，不過就在下秒，將鋼球砸向車窗，結果號稱防彈的玻璃居然呈現蜘蛛網狀。

▲玻璃碎裂痕相當明顯。

工作人員不死心，再次將鋼球砸過去，玻璃應聲碎裂，超級糗。馬斯克見狀後相當鎮定表示，「它沒有穿透。」接著在車窗清楚可見破裂的背景下，撐完發表會。

馬斯克指出，車身採用鋼合金，與他的太空探索科技公司（SpaceX）所研發火箭計劃使用的材料相同；目前入門款Cybertruck起售價3萬9900美元（約新台幣122萬元），續航力400公里。豪華版售價則訂在6萬9900美元（約新台幣213萬元），續航力達800公里。

特斯拉尚未公布電動皮卡車Cybertruck何時上市，分析師表示，最快可能要到2021年底才有辦法推出。

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