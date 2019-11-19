小小萌娃穿防彈背心抱怨：好熱又好重　淡水波麗士笑翻

▲幼稚園孩童到到派出所參訪並穿上防彈背心體驗。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

淡水警分局水源派出所15日來了一群可愛的小小嘉賓，29名水源國小附設幼稚園的幼童來到所內，員警除了介紹各式警用裝備、巡邏車外，也對學童們進行自身安全保護、反毒、反詐騙等預防犯罪宣導，現場更徵求3名小小警察，讓他們戴上警帽、穿上反光背心體驗當警察，齊聲高喊「我是保護大家的小警察」！

水源派出所副所長藍富順表示，為了迎接這群可愛的小小貴賓，特地安排豐富的教學參訪行程和有獎徵答的獎品，也親自向小朋友介紹巡邏車、防彈衣、無線電、警棍、手銬等警用裝備及講解警察的工作與生活，讓孩童們對警察不再感到陌生和害怕。同時更對孩童們宣導淺顯易懂的自身安全保護、反毒、反詐騙等預防犯罪知識，讓每個小朋友歡笑之餘，也能學習如何保護自己。

▼副所長藍富順向孩童講解員警工作日常。（圖／記者陳豐德翻攝）



參訪過程中也進行有獎徵答，由副所長藍富順發問，學童們童言童語的回答，逗得員警和老師們都笑的合不攏嘴，每位學童都有獎品可拿。期間有位男童自告奮勇要穿防彈背心，嚷著要當鬥志高昂的小小波麗士，才穿一下子就喊著「好重又好熱」，當場逗得大家哈哈大笑。最後小朋友們與員警們一起在巡邏車前拍照留念，在歡樂的氣氛中，結束了學童們念念不忘的參訪行程，每個小朋友都收穫滿滿，直呼下次還要再來。

水源國小附幼李老師則說，幼兒園就在水源派出所旁邊，孩童們上、下學途中看到警察執勤，時常嚷著要老師帶他們去找警察叔叔。所以利用這次參訪派出所的機會，讓孩童實際瞭解到警察的工作，滿足他對人民保母的好奇心，結束參訪前也特別在警察們的面前表演孩童們練習已久的萬聖節舞蹈，感謝水源派出所費心的安排。

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