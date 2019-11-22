淡水深夜連環爆！5天20起大龍炮巨響　居民嚇壞不敢出門

▲淡水深夜傳出多起大龍炮巨響，監視器拍下爆炸火光。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區近日深夜連續出現爆炸聲響及火光，有居民在臉書社團反映後，想不到經統整包括中山路一段、中山北路、鄧公路、北新路、新春街等地，居民也都有聽到爆炸聲響，據查才發現是大龍炮聲響，5天超過20起，警方循線已逮捕一名涉案男子依法送辦並開罰，並鎖定2台涉案車輛，持續追緝當中。

居民在臉書社團「細說淡水」表示，21日晚間9時許鄧公路及水源街分別傳出爆炸聲響，出外查看卻沒有異狀，直到深夜11點多中山北路一段也有爆炸聲，直到22日凌晨北新路甚至連續聽到7聲巨響，居民嚇到不敢出門，只能緊閉門窗避難。

居民留言表示「擊滿7連響了嗎？聽了超鬱卒，沒辦法睡覺」、「為何最近好像很多爆炸聲，而且都是兩聲蹦蹦」、「水源街二段蹦蹦兩聲，嚇一跳」、「小孩都被嚇醒很多次」、「蹦來個蹦蹦，蹦來個蹦，淡水每天都在蹦」。

淡水警方表示，有關近日多處路段夜間民眾聽到巨大聲響，經警方到場查證為施放鞭炮，已查獲一名涉案男子，依社秩法偵辦，目前持續擴大調閱監視器另已鎖定2輛行跡可疑的自小客車，將主動通知車主到案說明釐清案情，對於相關行為人涉嫌交通違規及社維法違規違序部分，警方將依法開單裁罰，同時對於無故施放鞭炮的行為亦將移請消防局依法處罰新台幣3至15萬。

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