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江宜樺前進世新　分享新媒體時代來臨後的民主政治

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▲▼ 江宜樺前進世新 。（圖／世新大學提供）

▲前行政院長江宜樺，至世新大學分享新媒體時代來臨後的民主政治。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

世新大學口語傳播學系與台灣記者協會共同主辦的「口語演述：社群傳播專題」系列演講，日前邀請到前行政院院長江宜樺，以政治學者的角度出發，和學生分享在新媒體浪潮來臨的趨勢下，民主政治與傳播媒體的關聯性，以及在現行的民主政治體制下，媒體在這之中扮演的角色。

談到現代民主政治的特質。江宜樺認為，許多民眾聽到「民主政治」所想像到的是，讓公民直接參與政治、決定國家大小事。然而大眾所想像的樣子，其實是古代雅典的直接民主政治，所有的任務不須假手政府官員、傳播媒體等等，能夠直接參與國家的重要政策討論。但他也點出，雅典的城邦經驗很快在西元前300年就結束了，之後就再也沒有這種政治生活型態的再現，直到17世紀後，民主政治才又慢慢萌芽，但也已不是雅典那樣的直接民主政治。

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▲▼ 江宜樺前進世新 。（圖／世新大學提供）

▲課程結束後同學踴躍發問認真筆記。（圖／世新大學提供）

而現代民主偏向間接民主，江宜樺提出現代民主的幾個特質，包含，定期的公正選舉、競爭性的政黨政治、由文人掌最高行政權、保障基本人權、獨立的司法體制、尊重法治的公民文化、自由多元的民間社會。

其中江宜樺談到競爭性的政黨政治，他說，近年來大眾對政黨的喜愛度不高、認同感也降低許多，甚至有一半的民眾沒有政黨的認同，即使如此，他以政治學的角度分析「沒有政黨的民主政治，現今還是無法施行。」就以台北市長柯文哲為例，2014年柯文哲第一次競選台北市長時，高喊跳脫藍綠，成為超越黨派的獨立候選人，而在今年8月，卻自立黨派，籌組了台灣民眾黨，柯文哲一定要組黨，背後的原因是什麼呢？

▲▼ 江宜樺前進世新 。（圖／世新大學提供）

▲陳清河副校長（右）、胡全威系主任（左）頒發感謝狀給江宜樺。（圖／世新大學提供）

江宜樺指出，「要不要組黨」這是傳統政治無法避免的問題，如果對政治上還有規劃或企圖心的政治人物，最後仍免不了還是得透過黨派的力量，建立自身黨員的基礎，在安排人員上，才能夠有完善的規劃。因此，目前的民主政治，選舉和政黨兩者仍是有密不可分的關係。

接著江宜樺提到，傳播媒體在民主政治上的角色。他舉出現今影響民主社會公共政策的關鍵者，除了行政、立法、司法三大部門以外，還有政黨、企業、NPO、學界、媒體。而有「第四權」之稱的媒體，是被近代許多研究民主政治的學者認為，是三大部門以外，最具有影響力的。媒體在大部分自由主義的國家有很大的效力，它們可以報導真相、監督政府、反映民意甚至影響民意，同時也是對抗專制政權的利器。

▲▼ 江宜樺前進世新 。（圖／世新大學提供）

▲江宜樺與學生合影。（圖／世新大學提供）

而隨著互聯網時代新媒體的興起，每個人只要找對方法，就算不是傳統的政黨、政府、企業家，也能夠成為帶領方向的指標。這讓許多新媒體使用者，對於直接民主的到來燃起了一絲希望，也進一步改變了民主政治的生態。新媒體時代來臨，人人皆有工具，每個人都可以創造風潮、報導事實、影響輿論。

▲▼ 江宜樺前進世新 。（圖／世新大學提供）

▲課程結束後同學踴躍發問認真筆記。（圖／世新大學提供）

除了人人都是自媒體，可以發表自己的看法以外，江宜樺也提出了傳統媒體獨具的優勢――設定議題。他以四大報同一天的頭版為例，若當天沒有發生重大社會議題，每家的頭版也許都不同，那麼不同的報導都是該家媒體想引起讀者討論的內容，它們設定了讀者看到的報導，以及延續討論話題。但若同一天有重大事件發生，某一家報紙卻反其道而行報導了與其他家不同頭版，這是為什麼呢？江宜樺說，其實那只是媒體在設定議題的策略，不只四大報，電視報導、網路媒體上每天所刊登的新聞更多，因此讀者們在閱讀前也應多加思考，媒體所報導的議題是否真的值得被大眾討論？不要輕易地落入媒體設下的議題圈套。

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