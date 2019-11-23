嘉市府攜手獅子會重視糖尿病防治　健走活動兩千人到場

▲▼ 嘉義市政府衛生局與國際獅子會300-D1區共同舉辦2019「戰勝糖尿 健康GO」全嘉來健走活動。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府衛生局與國際獅子會300-D1區響應「世界糖尿病日」及「全民健走日」雙健康議題，23日在嘉義市北香湖公園舉辦「戰勝糖尿 健康GO」全民健走暨野餐活動，二千多名糖尿病友及親子家庭齊聚一堂，市長黃敏惠和市民朋友一起做健康操，更為健走的朋友加油。

▲▼ 嘉義市政府衛生局與國際獅子會300-D1區共同舉辦2019「戰勝糖尿 健康GO」全嘉來健走活動，兩千多名民眾參加。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，糖尿病高居國人十大死因之列，所引發的併發症影響健康甚鉅，透過健康生活型態的維持，糖尿病是可以被預防控制的疾病，這樣觀念要深入到每一個家庭。因此嘉義市政府衛生局與國際獅子會300-D1區舉辦「戰勝糖尿 健康GO」全民健走暨野餐活動，相當有意義。

世界衛生組織今年訂定主題為「家庭與糖尿病」，關注家庭在糖尿病預防、管理和照顧的黃金三角，主辦單位特別將健走活動結合野餐，全家組團來享受流汗暢快感及親子同樂，正符合糖尿病照護須有賴運動、注意飲食、控制體重的均衡原則。!嘉義市政府衛生局呼籲，糖尿病是可以被預防控制的疾病，配合均衡健康生活及團隊治療，家人陪伴支持，共同戰勝糖尿病，享受美妙人生!

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