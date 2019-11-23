　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣食品界傳奇！禎祥走過一甲子　二代傳承展新局

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者葉國吏／綜合報導

食品產業界傳奇、創立一甲子的「禎祥食品」，可以說是台灣食品工業發展的縮影。禎祥食品從最早期的蔬果出口、醃漬類食品，持續進化到冷藏及冷凍食品，如今再演化到擁有生產無菌常溫食品的先進技術，再度引領台灣食品業邁入智能生產新時代。

禎祥食品創立於1959年，60年來締寫了許多台灣食品產業界的傳奇。從布袋舉家遷往高雄之後，張會長先從最熟悉的碾米老本行做起，隨即運用敏銳的洞察力、進入當年算是高科技的電源開關組裝事業，旋而又轉進農產品出口貿易，進而開啟了禎祥食品的事業版圖。

▲▼禎祥食品。（圖／禎祥食品提供）

請繼續往下閱讀...

▲禎祥食品創立60年，可以說是台灣食品產業界傳奇。（圖／禎祥食品提供）

禎祥食品能夠屹立60年，就在創辦人兄弟張夢蛟、張宏泰一開始就建立正確的經營理念，又透過身教言教，讓寶貴的人生智慧灌注在第二代的經營人身上，而晁禎、晁祥、綉綺接棒後，也不敢一日或忘，孜孜不倦，所以禎祥食品的事業版圖，從台灣開始，跨海到中國、越南建廠，禎祥的精緻美食，將台灣 的味道帶到世界各地飄香，聲譽不墜。

禎祥食品家族第二代全面接班並合作無間，亦稱得上是中小企業發展的另一個典範。根據最近公布的《2019臺灣家族企業傳承調研報告》，台灣家族企業只有9％為第三代以上，相較日本法師溫泉傳承1301年、歐洲默克家族傳承351年、美國洛克菲勒家族傳承156年，百年家族企業在台灣少之又少。

但禎祥食品做到了！長子晁禎負責中國蘇州工廠，老么晁祥負責台灣嘉義廠營運、次女張綉綺負責關係企業體的財務調度與後勤支援，營運鐵三角的建構，開啟了禎祥食品持續登峰的新紀元。

ET快訊
女老闆面試3新人全奇葩！「反過來教訓我」態度差爆..原因刷新
師父「開天眼」玩殘女大生！為驅鬼獻身3個月懷孕..崩潰送療養
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣食品界傳奇！禎祥走過一甲子　二代傳承展新局

只有4天！絕美懸日這次降臨桃園　「最美拍攝時間點」追起來

潘文忠專訪／想到從高樓跳下的孩子…動怒：不能忍受性平教育被扭曲

把握週末好天氣！下週「起風了」連5天濕涼　第28號颱風「北冕」可能生成

假冒「Windows 10」更新通知信！郵件暗藏勒索病毒　點開秒噴1.5萬

自由號連儂船、311海嘯舢舨船駛入台北！當代館跨年大展「災難的靈視」

黑面琵鷺模型展　七股特生中心12月1日登場

公館黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業！無預警關門數日　鄰驚爆：準備脫手頂讓

全球唯一！　歷經10年檢疫障礙台灣棗可輸銷至韓國

2019吊車展來啦！免費搭吊籠升30米高空　還有1600噸神秘巨車首亮相

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

潘瑋柏記得屁孩「在網上說我不好」XD　超大器當面誇：你就是嘻哈巨星

大客車旁急煞...婦人險遭捲車底　超危險！秒懂恐怖「內輪差」範圍

吱吱原唱面前唱《我要我們在一起》　范曉萱雞皮狂起：謝謝你賦予新生命

台灣食品界傳奇！禎祥走過一甲子　二代傳承展新局

只有4天！絕美懸日這次降臨桃園　「最美拍攝時間點」追起來

潘文忠專訪／想到從高樓跳下的孩子…動怒：不能忍受性平教育被扭曲

把握週末好天氣！下週「起風了」連5天濕涼　第28號颱風「北冕」可能生成

假冒「Windows 10」更新通知信！郵件暗藏勒索病毒　點開秒噴1.5萬

自由號連儂船、311海嘯舢舨船駛入台北！當代館跨年大展「災難的靈視」

黑面琵鷺模型展　七股特生中心12月1日登場

公館黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業！無預警關門數日　鄰驚爆：準備脫手頂讓

全球唯一！　歷經10年檢疫障礙台灣棗可輸銷至韓國

2019吊車展來啦！免費搭吊籠升30米高空　還有1600噸神秘巨車首亮相

HBL／健康飲食+客製訓練菜單　泰山小將塑身有成

女大生遭灌瓦斯慘死！「冤魂夜夜來搖床」他崩潰認栽帶警挖屍下跪道歉

關穎童裝穿搭超上手　必備萬元羽絨背心暖兒女

冬盟／味全龍開幕戰韓職　川崎宗則扛3棒

汰換高齡安全帽　台東義警新式3／4罩式安全帽帥氣上陣

民進黨執政丟7個邦交國　韓國瑜諷：台灣缺的不只是7000億

中國網路詐騙集團被攻破「跳樓大逃亡」！馬來西亞警方逮捕近700人

CBA／陳盈駿罰球命中率百分百攻13分　廣州仍慘敗新疆

桃園車站25年套房320萬！　他想買來「月租8000元」　網勸別入手：投報率僅3%

離職就買機票飛中國！孟山都前雇員偷帶核心技術　美控8大間諜罪

豹紋熱褲妹辣露「葫蘆腰」　排隊洗車轉正面！網友暴動了

生活熱門新聞

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

4星座「財神眷顧」年底有望發大財

人夫出國沒得跟！委屈閃一念頭8千人驚呆

歐美「JETS嘉年華」12月高雄登場

把握週末好天氣！下週起風連5天濕涼

假冒微軟通知信　郵件藏勒索病毒

媳婦出錢遊韓國！婆婆開心炫耀竟被酸爆

超商微波牛奶「白色完整包裹」　女客：店員不是人是神

民雄鬼屋古井傳哭聲「嚇逃剩1男4妹」　苦主：劫難開始

吳郭魚上桌「神級焦黑」　網笑炸：火化了

消防猛男月曆來了　加碼唯一場「濕背秀」

更多熱門

關鍵字：

禎祥食品

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

川普：若不是我香港14分就被殲滅

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

裝修工拆壁櫥掉黑肉塊…竟拉出一具屍

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

帥杜賓吸上千粉　媽曝生活照幻滅

即／汽車闖平交道遭火車撞！雙向不通

快訊／李艾薇奪《聲林2》總冠軍

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

男偷拍裸照傳軍中256人LINE群！前女友崩潰：還有...

百萬網紅「轉帳紀錄」自曝偷吃！「無套啪啪」女友閨蜜

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

女工慘遭捲入夾死　工廠僅願賠20萬元

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面