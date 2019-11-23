台灣食品界傳奇！禎祥走過一甲子　二代傳承展新局

記者葉國吏／綜合報導

食品產業界傳奇、創立一甲子的「禎祥食品」，可以說是台灣食品工業發展的縮影。禎祥食品從最早期的蔬果出口、醃漬類食品，持續進化到冷藏及冷凍食品，如今再演化到擁有生產無菌常溫食品的先進技術，再度引領台灣食品業邁入智能生產新時代。

禎祥食品創立於1959年，60年來締寫了許多台灣食品產業界的傳奇。從布袋舉家遷往高雄之後，張會長先從最熟悉的碾米老本行做起，隨即運用敏銳的洞察力、進入當年算是高科技的電源開關組裝事業，旋而又轉進農產品出口貿易，進而開啟了禎祥食品的事業版圖。

請繼續往下閱讀...

▲禎祥食品創立60年，可以說是台灣食品產業界傳奇。（圖／禎祥食品提供）

禎祥食品能夠屹立60年，就在創辦人兄弟張夢蛟、張宏泰一開始就建立正確的經營理念，又透過身教言教，讓寶貴的人生智慧灌注在第二代的經營人身上，而晁禎、晁祥、綉綺接棒後，也不敢一日或忘，孜孜不倦，所以禎祥食品的事業版圖，從台灣開始，跨海到中國、越南建廠，禎祥的精緻美食，將台灣 的味道帶到世界各地飄香，聲譽不墜。

禎祥食品家族第二代全面接班並合作無間，亦稱得上是中小企業發展的另一個典範。根據最近公布的《2019臺灣家族企業傳承調研報告》，台灣家族企業只有9％為第三代以上，相較日本法師溫泉傳承1301年、歐洲默克家族傳承351年、美國洛克菲勒家族傳承156年，百年家族企業在台灣少之又少。

但禎祥食品做到了！長子晁禎負責中國蘇州工廠，老么晁祥負責台灣嘉義廠營運、次女張綉綺負責關係企業體的財務調度與後勤支援，營運鐵三角的建構，開啟了禎祥食品持續登峰的新紀元。