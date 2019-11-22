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桃園鐵路地下化平鎮車站北移　藍營議員：影響百年發展

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▲桃園鐵路地下化平鎮車站北移，遭藍營議員砲轟

▲桃園鐵路地下化平鎮車站北移，遭市議員陳萬得砲轟，影響地方百年發展。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會22日進行市政總質詢最後一天，桃園鐵路地下化牛步化及平鎮車站北移，讓質詢的市議員陳萬得、舒翠玲怒火全開。陳萬得、舒翠玲相繼指責市府放棄多年努力，將平鎮車站北移新富一街，不符地方期待，恐影響平鎮百年發展，對不起平鎮鄉親！

市長鄭文燦表示，平鎮車站北移是國發會的決定，不是市府的決定，行政園區搬到車站，不一定符合需求，而且也沒有經過討論。陳萬得說，淡江大學運輸管理學系教授張勝雄批評，桃園鐵路地下化是「錢坑」，對於鄭文燦回應，是張勝雄完全不了解桃園軌道建設，他為張教授抱屈，因為張一路從高架化一路審查到地下化，這是中肯的批評，鄭文燦未免「肚量太小」。

▲桃園鐵路地下化平鎮車站北移，遭藍營議員砲轟

▲桃園鐵路地下化平鎮車站北移，遭市議員舒翠玲砲轟，影響地方百年發展。（圖／翻攝自網路）

鄭文燦在回答民進黨議員質詢稱，立委呂玉玲沒有認真推動平鎮車站一事，陳萬得反駁，8年來呂玉玲立委全力推動，何來不認真之說？況且，如果按照高架化期程，今年平鎮車站已經舉辦通車典禮了，他要求鄭文燦向立委呂玉玲道歉。

陳萬得抨擊，2017年時之可行性研究報告，明載平鎮車站預定地及路段，但綜合規畫報告，卻將站區北移650公尺到新富一街一帶新設平鎮火車站，也縮水變成簡易通勤站，未來預估火車站每天會有1萬3000入次進出，如果沒有完善配套規劃，將爆發堵車、違停、嘈雜可預期的災難，市府要負起歷史責任。

接下來質詢的舒翠玲，砲火更為猛烈，她認為，消除除台66線鐵路平交道及在原東周鋼鐵附近設立平鎮車站及行政園區，關係平鎮未來百年發展，但後來這兩項都落空，市府對不起平鎮鄉親。

舒翠玲提出相關文件，直指在2015到2017年歷次鐵路地下化可行性研究，平鎮車站位置皆為東周鋼鐵附近，但2018年4月，由鄭市長主持的會議，決定將平鎮車站北移，根本沒有經過討論。

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