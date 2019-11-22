幫殯葬業搶無名屍？業者控撈起浮屍後「被硬換屍袋」　蘇澳海巡說誤會

▲處理海上大體，蘇澳海巡隊遭宜蘭一名殯葬業者質疑有圖利特定業者之嫌。（示意圖／資料照）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一殯葬業者日前幫忙打撈海上無名屍並裝屍袋中，但一名蘇澳海巡隊員卻帶著另一同業到場，更要求他離開及由同業更換屍袋，質疑有圖利特定業者之嫌；蘇澳海巡隊澄清說全是誤會，當時隊員不知已有業者在場，才依照過去處理流程，叫另一業者到場，絕對沒有圖利特定廠商。

11月19日上午9時許，宜蘭一殯葬業者質疑，當時接獲漁民通報頭城石城海有具浮屍，即與一名禮儀人員前往海面協助打撈並將大體裝入屍袋，上岸後為確認身分也協助查死者隨身物品。

後來，一名蘇澳海巡隊員帶著另一殯葬業者來，強硬要求他離開，還說讓另一同業處理是SOP程序，另一同業也更換屍袋。因過去海上浮屍並沒一定要給特定殯葬業者處理的規定，海巡隊員此舉不無圖利特定業者之嫌，也無法令人信服。

蘇澳海巡隊澄清指出回應，遇海上浮屍，海巡隊會請殯葬業者到場協助處理，業者質疑之事全是誤會一場，因當天海巡隊員到場，並不知有業者早已協助大體，才會依照過去處理流程，叫蘇澳另一業者到場協助，絕對沒有圖利特定廠商。對於隊員當時的語氣與業者發生不愉快，會盡力與業者溝通，以化解誤會。

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