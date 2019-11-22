iOS 13 bug太多！蘋果建立新的開發流程　iOS 14、iPadOS等皆適用

▲蘋果為防止iOS 13狀況不斷的事件重演，擬為下一代作業系統iOS 14建立新的開發流程。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果iPhone作業系統版本「iOS 13」近來因其不斷傳出的災情及漏洞而聞名。蘋果於19日釋出iOS 13.2.3版本更新，這已是蘋果自9月發布iOS 13以來的第7個更新，但即便如此，仍有不少用戶反映更新後遇到閃退、耗電等許多問題。據外媒報導，蘋果為防止iOS 13狀況不斷的事件重演，擬為下一代作業系統iOS 14建立新的開發流程。

彭博報導，蘋果正在改變其開發作業系統的內部流程，以防止iOS 13災情不斷的狀況再次重演，iOS 14便將採用新的流程進行研發。

在此之前，蘋果工程師會在經過全面測試前，將這些新功能「塞入」當前的iOS版本中，而使用測試設備運行這些內部版本根本就是一場惡夢，因為系統需以不同的穩定性級別運行許多不同的組件分支，這意味著許多測試過程將無法更為完善。而這將使得蘋果幾乎不可能了解實際的軟體狀況。

而在iOS 14的開發上，則會將所有開發中的功能預設為禁用，必須使用特定的配置目錄才能啟用。如此一來，蘋果管理層就可密切關注新版作業系統的開發進度，並使開發過程變得更加靈活，那些尚未準備好的功能也可更輕鬆地從中刪除。

新的開發流程也將適用於iPadOS、watchOS、macOS及tvOS的開發，蘋果希望iOS 14將是個功能豐富的作業系統版本，不過就目前來看，為了使其推出後能更加穩定，其中許多功能將被推遲至iOS 15。

報導指出，蘋果工程師可能在6月的WWDC（蘋果全球軟體開發者年會）前便意識到iOS 13系統不成熟。事實上，蘋果工程師直接放棄了iOS 13，並將更多精力放在完善iOS 13.1上，這就是為什麼iOS 13尚未發布，便已出現iOS 13.1測試版的主因，甚至有部分蘋果員工私下認為iOS 13.1才是「真正的正式版」，其質量水準與iOS 12相當。

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