庫克：蘋果目標從不是當第一　而是將產品做到最好

▲庫克在會議中談到自己與賈伯斯的交情。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前參加了舊金山舉行Salesforce Live會議，他與Salesforce執行長貝尼奧夫（Marc Benioff）聊到與賈伯斯的友誼，以及蘋果公司的戰略目標。

Salesforce會議在舊金山市區的芳草地藝術中心（Yerba Buena Center for the Arts）舉行，過去，在賈伯斯時代，也曾在這發表iPad3、iPhone 5等產品。庫克說：「每當我來到這裏，我都能感覺到賈伯斯的存在。」

談到與賈伯斯關係，庫克說，這是一段最令他懷念的「友誼」。「他每天都會在我下班前離開辦公室，但他總是會到我辦公室停留片刻，跟我交流當天的情況。我擁有的就是這樣簡單的東西，友誼。我記得他不止一次在這個舞台上演練，也只有他，能在跑題的情況下還能讓觀眾哈哈大笑。」

提到蘋果的戰略目標，庫克表示，「Think Different（不同凡想）」在過去幾年幫助蘋果重新定位，直到現在依然重要，蘋果的目標從來不是成為第一，而是做到最好。我們只想做最好的產品，也正因如此，蘋果才能抵制追求市場份額和其他目標的誘惑。

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