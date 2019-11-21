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全台手機10月銷售TOP 20 出爐！　iPhone 11系列囊括前三名

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▲上海直擊蘋果iPhone 11開賣！超狂果粉手機、手錶都要頂級的。（圖／記者洪聖壹攝）

▲蘋果iPhone 11系列％手機囊括排行榜前三名。（圖／記者洪聖壹攝）

記者陳心怡／綜合報導

2019年10月的台灣手機市況出爐！單月銷售最大贏家依然是 Apple iPhone 11 系列機款，銷售額高達68.6%，但同時也有新機型入榜。

根據 ePrice 比價王報導，市調機構公佈通路銷售數據統計，今年10月份全台手機總銷售量達 67.2 萬支，相較於9月份銷量的 60.8 萬支，再度顯示台灣手機整體市場持續往上成長的趨勢。

在10月份單機熱銷排行榜單的前十名部分，iPhone 11 系列機型就有四款上榜，甚至直接包下前三名。第一名由 iPhone 11 128 GB版蟬聯；第二名是 iPhone 11 Pro Max 256 GB版，也維持9月排名；第三名則是由iPhone 11 64 GB由第10名大幅晉升。

第四和第五名都由三星拿下，分別是Galaxy A50和Galaxy A20。位居第六名的則是 OPPO AX5s；第七名為三星Galaxy A70；第八名為 5.8 吋的iPhone 11 Pro 256 GB版；第九名為三星旗艦機款Galaxy Note 10+ 256 GB版，同時也是目前安卓陣營熱銷的旗艦機王；排名第十的機款則是 OPPO Reno Z 128 GB版。

另外，華為旗下的 Y9 在2019年9月之前，一直是 TOP 20 榜單上的常客，雖然進入到9月之後就被擠出了榜單，但10月時出現新的華為機款擠進榜內，那就是 Y9 Prime 2019。由於整體規格比 Y9 2019 更好一點，同時價格也依然具競爭力，因此 Y9 Prime 2019 擠進 TOP 20 榜單並不會讓人太過意外。

10月不只華為有新機入榜，Sony 和 HTC 也有機款擠進 TOP 20 榜當中，擠進榜單的Sony Xperia 5於10月初正式開賣，是除了三星 Note 10+ 之外，唯二能擠進 TOP 20 榜單中的安卓旗艦機款，後續的銷售排名能否再往上爬升，值得後續持續觀察。

▲2019 年 10 月的台灣手機銷售TOP 20。（圖／翻攝自ePrice）

▲2019 年 10 月的台灣手機銷售TOP 20。（圖／翻攝自ePrice）

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