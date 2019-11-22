▲台東學子從如廁培養美感，打造美學教育。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府為改善學校老舊廁所，提升其美感，縣長饒慶鈴表示：針對學校老舊廁所修繕，縣政府自2015年迄今已完成80校環境改善，挹注總經費近7000萬元，近期更獲得中央補助8,853萬多元，全面改善學生基本生活環境需求，並將廁所美化，提升師生對於廁所的愛護與珍惜。

教育處為提升經費運用效益，日前特地辦理廁所美感教育講座，希望能夠輔導學校在完善廁所排水、採光、通風等基本問題外，更營造具藝術美感之廁所環境。教育處長林政宏到場鼓勵學校團隊集思廣益，因應實際需求及在地資源，激發全校親師生創意，尊重設計師專業意見，多觀察、多欣賞並注重細節，讓廁所環境發揮美學教育意義。

台東縣因幅員狹長，學校多屬6班偏遠小校，全校多共用1間廁所，但普遍存在設施老舊、空間狹小、通風不良、毀損滲漏等問題，影響師生如廁便利；教育處積極爭取教育部廁所改善工程計畫經費，2019年度能獲得近億元款項補助，特輔導縣內各國中小妥善規劃，邀請廁所環境修繕獨具亮點的富山國小和大王國中，分享結合國際教育課程及排灣族文化素材所打造的校園廁所，大幅提升廁所功能及美感素養。

▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）

► 想變美就點我。