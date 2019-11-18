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親子

天啊～手機裡孩子照片不見了　快用這招即刻救援！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「天啊，我手機跟電腦裡面的照片都不見了，那都是孩子從小到大的成長記錄啊，怎麼辦呀？」相信媽媽們碰到手機、電腦、記憶卡壞掉讀取不出，都有共同的心聲，就是完～蛋～了～吧～！

我也碰上了這樣的厄運，手機裡的SanDisk SD卡突然讀不出來，用Transcend讀卡機插電腦也沒有用，都說要格式化，可是格式化就等於跟照片說掰掰，洗光光全部重來，這樣怎麼可以？我孩子睡著時的可愛模樣、出國玩的影片都在裡面啊啊啊啊～～～（感覺得出來我多崩潰嗎？）

現在手機太好用，小孩好動很難拍，開個連拍再來挑，但也非常佔儲存空間，拿我為例，3個月不把檔案傳到電腦，就有快1000張照片累積在裡面，一般來說，大家都推薦雲端備份，但萬一真的沒有買雲端備份該怎麼辦？找店家幫忙？外面雖然有資料救援的服務，但他們也無法百分之百找回檔案，找回8成就已經很不錯了，而且收費在7千到數萬元之譜。

有沒有一種乾脆Let it go的想法？

但是，就在剛剛，我熬夜2天終於把檔案全找回來了，如果您也有同樣的困擾，現在就來趕快試試看這幾個步驟吧！

1、停止繼續使用該記憶體！

硬碟、記憶卡出問題，第一件事情就是冷靜、不要亂刪，也不要繼續存照片、影片進去，會覆蓋到要拯救的檔案，講簡單一點，如果隨意存新的檔案，就會洗掉之前的照片。

2、千萬不要格式化！格式化就是刪光光～

如果出現「是否格式化？」或是「要格式化才能使用」，請一律無視，格式化就是洗光光，你會得到一個嶄新、沒有資料的硬碟（或記憶卡）！

3、手機找救援APP，電腦下載救援軟體！

手機照片，可以直接打關鍵字「手機 照片」下載相關APP，我下載了3個「免費恢復已刪除的照片」、「照片恢復－找回照片」、「手機照片刪除救回」，我認為「免費恢復已刪除的照片」這個最簡單好用。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

下載後點入，分「Quick Scan（快速掃描）」跟「Deep Scan（深層掃描）」，除了部分原檔外，還會幫您找出縮圖或是編輯圖檔。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

掃描完以後，點入「Show Pictures（秀出照片）。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

點進需要的照片，再按右上角「Restored（回歸）」，照片就會存入資料夾囉！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

電腦也可以操作！下載免費軟體「Digital Image Recovery」，執行安裝後選擇Chinese（Traditional）。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

左手邊磁碟窗格選取您想回復的硬碟，如果是記憶卡也可以喔！插入讀卡機，再連結到電腦主機即可。

右手邊上面的儲存位置，是要選擇把找回的檔案存到哪邊？建議使用還有最多剩餘空間的硬碟，因為這壞處就是會有許多的重複編輯檔案，會比原本的資料所需空間更大。

基本設定這兩個，就可以按開始給電腦跑了。

4、使用CMD程式下指令修復。

如果這樣還是不行，請先記住要修復的磁碟機代號，用Windows內建程式「CMD」。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

輸入指令「Chkdsk 磁碟機代號: /R」後按Enter，再次安全插拔記憶卡，這樣會顯示受損的區域，輸入「Y」按Enter，等它跑完就回來啦。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

我自己的經驗是，用CMD輸入指令再插拔以後，將記憶卡從讀卡機拔出，插回手機，由手機連結電腦重新叫出來，還真的被我弄成功了！

5、救回的檔案立刻備份，舊記憶體不要用了！

請記得，把檔案叫回來以後，趕緊備份！舊的若是還有保固，就趕快換片新的記憶卡來用吧，硬碟、記憶卡都是有壽命的～這次叫回檔案是運氣好，下次可不一定啊！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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