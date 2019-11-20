不是只有你的孩子才是孩子！　過度干預讓校園變了調…

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「請幫幫忙，我的女兒在學校參加校園小藝人選拔，最多讚數者可以到朝會表演，現在跟對手只差30讚，請幫我按讚，讓我女兒能有上台的機會！」當收到這封由陌生網友傳來的訊息時，您第一個念頭是什麼呢？

上週，我私人臉書頁面，突然收到一封陌生訊息，點開來看，對方是完全不認識的人，打了好長一篇中英文版罐頭文，隨機發給不認識的網友拉票，沒看內容還好，看了這位媽媽的請求，同樣育有一女的我，整個火冒三丈，除了這是打擾陌生人的行為外，拜託喔～這根本違背競賽倫理，是不自愛、不尊重對手的行為，更是錯誤教養的糟糕示範！

身為父母，我們討厭任何發生在自己身上的比較心態，有人比薪水、有人比住宅、有人比小孩讀哪裡，他們議論「誰誰誰的豬隊友怎樣怎樣～」「誰誰誰的老婆又跟婆婆起衝突！」聽了都煩，是不是？當孩子還小的時候，我們在網路、在圖書館，找尋適合孩子的教養內容，叮嚀孩子要分享、有同理心，關心著社會上各種對孩子不平的事件。

然而，為什麼到了國民義務教育以後，慢慢地越來越多人像這位媽媽一樣，只求成績優良、才藝表現，其他的做人處事都不再注重？甚至，以愛女心切來包裝自己炫耀的私慾？每個孩子在父母面前，都是最好、最棒、最可愛的，不是只有您的孩子才是孩子！您口中的對手，那個想盡辦法要拉下的孩子，他也是全心全力去參與這樣的活動，您這樣插手，靠求讚來搏表現，不但把競賽格調拉低，更是忽視孩子們的努力啊！



我致電該校關心，表達小學是培養孩子多元發展的基礎，弄個「小藝人」比賽，好吧，給校方一點台階下，或許出發點是給孩子們一個展現才藝的機會，但「按讚數」的表決方式，根本是將學童成人化，抹滅了他們學習的目的！不去認同、切磋、欣賞彼此對節目的努力，而採陌生路人網友的讚數衝票，讓小學生用這種方式去競爭，算是「教育」嗎？

再問這位媽媽一次：偷吃步的做法，真讓您的千金得到榮譽了嗎？還是讓她學會了取巧呢？

孩子對競賽的想法，取決於父母的教養觀念！當他們還是小寶寶的時候，只會覺得比賽是好玩、有趣的活動，挑起競爭心態不是不行，但靠爸媽去拉讚數，真的太不入流了，若一直用這樣的方式引導，孩子又怎會認真耕耘自己的才藝呢？愛之，適足以害之啊！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。