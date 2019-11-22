美國首例！同性伴侶吸菸肺癌逝　菸草公司賠償47億元

▲卡普利歐因吸菸導致慢性呼吸道阻塞，後來演變成肺癌。（示意圖／免費圖庫pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國男子卡普利歐（Edward Caprio）因吸菸導致肺癌而死亡，他的同性伴侶林陶（Bryan Rintoul）認為是香菸廠商雷諾菸草（R.J. Reynolds），以及菲利普莫里斯（Philip Morris）兩間公司所造成的，便告上法院要求賠償。最後兩公司交付美金1.57億美元（約新台幣47億元），這也是第一件「不歧視同志婚姻」的判例，別具重要的意義。

根據華盛頓郵報報導，卡普利歐從15歲就開始吸菸，1996年時確診出患有慢性呼吸道阻塞，後來演變成肺癌，在2019年離世。他的伴侶林陶質疑是菸草公司的所致並且提告。陪審團認為兩間公司操控著香菸中會令人上癮的尼古丁，而且還販售給未成年人，應以不當致死罪行進行賠償。

佛羅里達州有條法律規定，「不當致死的案件中，兩方必須先結婚，當配偶過世時才可以起訴。」但兩人在1980年就在一起，當時法律上同姓婚姻還不合法，直到2015年才正式結婚。

律師格但斯基（Jonathan Gdanski）主張，若當時法律允許，兩人在卡普利歐被診斷出有肺癌時就已經結婚了。陪審團也同意這個說法，並要求兩間公司進行賠償。



格但斯基表示，「司法毫不避諱兩人的同性婚姻關係，讓本案顯得特別有意義。」這也是美國第一件同性配偶控訴菸草業者，不當致人於死的案件。

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