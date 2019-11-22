小三甜問「抱抱睡覺還是壞壞？」　正宮截圖一打二贏了

記者黃翊婷／綜合報導

基隆李姓女子與鄭姓男子離婚，兩年後再度結婚，對方卻外遇王姓女子，互傳「硬要上床是抱抱睡覺還是做愛」、「我沒想以逢場作戲來聯想我們的事」等曖昧訊息，氣得提告求償50萬元。基隆地院法官調閱鄭、王兩人的對話訊息，認定的確侵害到李女的配偶權，衡量三方的經濟收入等因素，最後判他們得賠償元配15萬元。

▲王女與鄭男在LINE對話中談及有過肌膚之親的事。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

李女在判決書中主張，與鄭男的第一段婚姻是從2003年12月開始，到2012年1月經由法院調解離婚，後來又於2014年3月間登記結婚，婚後育有兩名未成年子女，沒想到丈夫從2018年9月底開始出現不回家過夜的情形，直到今年2月才在偶然間看到LINE的曖昧對話，氣得截圖質問，對方卻變本加厲，乾脆每週三下班就到王女住處，「我們在今年5月發生爭執，他坦承有外遇」，因此決定提告求償50萬元。

對此，鄭男、王女皆否認有不正常的交往關係，並反控李女的LINE對話截圖內容不連續，縱使兩人真的有往來，女方也回答過「我怕萬一真的把自己交給你，心理層面也不一樣」等話，顯然雙方並未正式交往，侵害情節僅屬輕微，希望法官予以酌減賠償金額。

▲李女不滿丈夫外遇，提告求償50萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

基隆地院法官調閱鄭、王兩人的對話訊息，發現王女曾提問「你說的硬要上床是抱抱睡覺還是做愛」，鄭男回答，「要以科學的角度跟身體的反應來跟妳解釋」，兩人甚至還談到不希望用逢場作戲來形容這段關係，言談中女方明顯知道男方已婚的身分，仍表達出對感情發展徬徨的心態，這已經不是一般朋友之間的正常社交，的確侵害到李女的配偶權。

法官接著表示，鄭男明知自己已婚，仍與王女搞曖昧，行為已經超過社會一般通念所能容忍的範圍，達到破壞婚姻共同生活之圓滿、幸福程度，導致妻子精神上承受一定的痛苦，衡量三方社會、地位、經濟收入等因素，最後判兩人應連帶賠償15萬元給元配。