神比喻台灣國際情勢兩岸關係　韓國瑜：漂亮小姐跟三個男生打麻將

▲電視台專訪韓國瑜。（圖／翻攝新聞深喉嚨）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜21日接受《新聞深喉嚨》專訪，談到敏感的兩岸問題，韓國瑜用「打麻將」神比喻「台灣是漂亮的小姐，跟三個男生打麻將」。

媒體人陳揮文在節目中提問，兩岸關係中台北市長柯文哲比喻是「夫妻」，民進黨副總統候選人賴清德比喻為「朋友」，總統蔡英文比喻為「鄰居」，而韓國瑜要如何定義「兩岸關係」？

韓國瑜表示，兩岸關係跟國際情勢的台灣像是「打麻將」，「台灣是很漂亮的小姐鼻子高、眼睛大、皮膚白，坐在桌上打麻將，三個男的跟你打，你想吃條子，上家打條子，你想碰萬子，對家打萬子，你想要餅子，下家打餅子」，你不停胡牌，麻將玩得很愉快，三個男的對你很好，「但有一天你跟某個男的結婚了，麻將可能就不那麼順了。」

韓國瑜提到，台灣天空有三種文化影響力，不停在台灣天空竄，「分別是以美國為首的西洋文明，以日本為首的東洋文明，以中國為首的中華文明」，如果用開闊的心胸去看待，這種影響力會不停把你任督二派打通。

韓國瑜也說，台灣地處在重要的戰略地位，假設台灣在喜瑪拉雅山旁邊的不丹、尼泊爾，這些大文明怎麼樣都求不來，要怎麼善用力量不在大與小，而是在於巧不巧，台灣若用巧這個實力，前途會一片光明。

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