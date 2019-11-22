見美前防長批香港人權與民主法案　王毅：無視暴力談何人權

▲大陸外長王毅會見美國前國防部長科漢。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

針對日前美方日前通過的《香港人權與民主法案》，大陸外交部長王毅21日對美國國防部錢部長前國防部長科漢（William Cohen）表示，該法案企圖以一國國內法干涉別國內政，何談民主？無視香港違法暴力行徑造成的破壞，何談人權？「我們決不會允許任何破壞香港繁榮穩定、破壞「一國兩制」的企圖得逞。」

根據大陸外交部網站，王毅21日在北京會見科漢時表示，上述法案實際上發出了縱容暴力犯罪分子的錯誤信號，其實質是要搞亂香港，甚至毀掉香港，「這是對中國內政的赤裸裸干涉，也是對廣大香港同胞共同和根本利益的嚴重損害。」

王毅指出，美國一些政治勢力竭力抹黑詆毀中國，毒化中美關係氛圍；美國會推出多項干涉中國內政法案，違反國際關係基本準則。這種行徑不僅給中美關係發展帶來嚴重衝擊干擾，也無助於維護世界的和平穩定。

▲大陸外長王毅會見美國前國防部長科漢。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

科漢表示，美中關係現在處於困難時期，雙方存在一些矛盾和衝突。我並不認為打貿易戰是個好主意，良好的貿易和外交關係需要增強政策可預見性和持續性。美各界希望同中方繼續保持接觸交流，而不是「脫鉤」，這對美中兩國乃至世界的和平安全繁榮前景至關重要。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）21日在多位跨黨派議員的陪同之下，正式將「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）送出國會，並交由總統川普簽署。裴洛西表示，藉由這項法案，美國再度重申了對民主、自由和法治的承諾。

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