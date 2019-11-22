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又找到一車！運往愛爾蘭密封拖車「傳敲擊聲」　發現16名偷渡客

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▲▼英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體，警方證實死者均為中國公民。（圖／路透）

▲愛爾蘭又發現一密閉拖車內藏有16名偷渡客，所幸健康狀況均良好。圖為日前發生在英國的39死冷凍貨櫃案。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

一艘自法國瑟堡（Cherbourg）開往愛爾蘭共和國羅斯萊爾（Rosslare）的渡輪上，船員21日在渡輪上一個密封拖車內發現了16人，據悉所有人健康狀況穩定，由於目前船隻尚未靠岸，這批非法移民已經被轉移到船上休息室安置。

根據獨立電視台（ITV）報導，負責營運該渡輪的史丹納航運公司（Stena Line）發言人透過聲明表示，船上員工在進行例行性檢查時，在甲板上一個密封拖車內發現了這16名人士，「船員回報所有人員都很健康，已經將他們轉移到私人乘客休息室。他們的健康是我們的第一要務。」

據了解，這艘渡輪是當地時間20日晚間9時從法國瑟堡出發，前往愛爾蘭港口羅斯萊爾，預定於當地時間21日下午3時30分抵達。這起事件是先前震驚全球的英國39人箱屍案後，歐洲又一起貨櫃偷渡事件。

根據路透社報導，荷蘭當局19日也曾在一艘準備開往英國的貨輪上，發現25名疑似偷渡的非法移民。

法新社則報導，愛爾蘭警方尚未證實此次發現16人的國籍身份，待渡輪靠港後會由移民與維安官員負責調查此事。與此同時，都柏林（Dublin）男子哈里森（Eamon Harrison）涉嫌負責將裝有39名越南籍偷渡客的貨櫃運往比利時，隨後又送達英格蘭，因此面臨39項殺人罪、1項密謀販運人口罪，以及1項協助非法移民罪名。全案將於12月12日再度開庭。

另據《每日郵報》（Daily Mail）報導，此次發現的16名男性，年齡介於20至40歲之間，據信來自東南亞國家。報導指出，他們之所以會被發現，是因為船員聽見貨櫃內傳出某種敲擊聲。

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