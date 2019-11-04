借護照、藏汽車！8人社會實驗「偷渡入英」　邊境人員不看一眼…全體成功

▲英國日前發生39具冰屍藏貨櫃車。（圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國埃塞克斯（Essex）日前發生貨櫃藏39具冰屍的偷渡參案，讓各界開始關注偷渡問題。英國第四頻道電視台（Channel 4）就找來8名志願者進行社會實驗，試圖以各種方式從歐洲偷渡進入英國，結果8人全都成功。

綜合外媒報導，首先是一對租露營車的夫妻，由66歲的大衛（David）開車從法國康恩（Caen）出發，經過樸次茅斯（Portsmouth）的汽車渡輪再前往英倫海峽的英國檢查站，而62歲的妻子卡羅琳（Carolynne）則一路躲在椅子下，完全沒有申報。

「出發時我有信心會有人攔住我們，我想保證我們邊境的安全，但事實上，僅憑最簡單的證明就很容易通過，偷渡太簡單嚇到我了。」大衛形容，邊境搜查依賴科技，並不實際，最後讓他們直接入境英國。

記者赫拉姆（Khurram）嘗試借用朋友護照，要從荷蘭偷渡到英國。他原本以為自己跟朋友長相並不相似，然而，當他跟另外兩名持自己護照的人同行後，很輕易就通過阿姆斯特丹及紐卡素的檢查站。

貨車司機托尼（Tony）則是開車前往搭乘較嚴格檢查的渡輪，將阿利姆（Alim）藏在車尾夾板下偷渡，沒想到掃描器檢查了貨車，卻沒檢查托尼的轎車，而後又躲過多佛爾的車輛抽查，讓阿利姆順利抵達英國，算是實驗中較困難的偷渡路線。

25歲的阿舍爾（Asher）是帆船、獨木舟及汽艇的教練，他選擇坐橡皮艇偷渡英國，幾乎是橫渡英倫海峽最危險的方式，一路上還碰上風浪、雨雲，整趟旅程都令人擔心。不過，在8個小時航行112公里後，阿舍爾仍然抵達英國。

▲貨車是人口販賣者常用的偷渡方式。（圖／路透）

報導指出，節目讓8名志願者只能借朋友護照，甚至不帶護照，透過船隻、貨車、橡皮艇及露營車等方式從歐洲偷渡至英國，使用的全是人口販賣者、毒販選擇的路線。一路上都有2名製作人假扮旅客拍攝過程，沒想到8人全都過關，並順利讓偷渡過程被後製成節目。節目將分為上下兩集播出。

節目引來內政部批評為「不敏感」、「不負責任」的，尤其在39具冰屍案後。不過節目也確實顯示英國偷渡的漏洞，對此，內政部則回應，邊境部隊通常以情報主導，節目中所有人都是持有英國護照者，若是涉及犯罪、罪犯等嫌疑人，就會進行嚴格檢查，「去年就有5萬起拘留、拒絕入境」，可以證明邊境部隊的作用。

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