卡車貨櫃打開又見31活人「3人是青少年」　法檢察官：全來自巴基斯坦





▲法國檢查人員在高速公路上查獲一起貨櫃卡車人口販運案。（示意圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

法國於當地時間周五（1日）在南部查獲一起貨車偷渡案，貨櫃裡的31人全為巴基斯坦籍（Pakistan）。警方目前已經逮捕司機，並移交義大利當局對本次人口販運展開調查。

根據《在地法國》（The Local France）報導，法國檢察人員在法義邊境高速公路，針對一輛貨車進行例行檢查，打開後方貨櫃門後驚見裡頭躲著31名偷渡客。尼斯 （Nice）檢察官週六（2日）表示，31人都來自巴基斯坦，其中3人還未成年。

「對於此類案件，我們會像以往一樣追查其源頭、犯罪網絡和幕後主使者」，檢察官表示，「如果成功的話，我們會向外界公開資訊。」他指出，由於貨車從義大利入境，已依循程序慣例將全案移交義大利當局辦理。

歐洲國家因社會發展較為完善，國民富庶比例高，多年來持續吸引第三世界國家爭相移居，也促使人口販運和犯罪網絡蓬勃發展。此前震驚全球的英國冷凍櫃39人凍屍案，原因英國警方未辨識出偽造過的中國護照，武斷判定39人全部來自中國，而中國方面也未詳加查證或等待進一步消息，外交部及官媒《環球時報》便在第一時間出面抨擊輿論，並痛批英國該為整起人口販運案負起全責。警方之後改口死者可能大多來自越南，再度引起媒體爭相報導，揭開小國貧窮省份的悲歌。

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