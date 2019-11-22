彷彿重回拍攝現場！導演林書宇用影像說故事　Sony A9G完美還原絕美景致

▲導演林書宇新作品《夕霧花園》即將在月底與台灣觀眾見面。（影／ETtoday）



▲林書宇對於影像有絕對偏執，希望呈現最完美的影像狀態給觀影者。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

從刻畫1990年代台灣青春世代的校園電影《九降風》，談面對愛人離世、從苦痛中學習告別的《百日告別》，到改編自小說的史詩愛情片、描寫二戰後於馬來西亞發生的台日跨國戀情的《夕霧花園》，導演林書宇擅長用電影畫面來述說生命中不同階段的情感，對於影像美學有絕對偏執的他，也希望作品的色彩光影、明暗階調能以最接近自已所想的樣貌呈現在觀眾眼前，「我們都巴不得可以進每一個人的家裡幫他們把電視調好」林書宇笑著說。

美國加州藝術學院畢業的林書宇，是備受矚目的台灣新生代導演，擁有豐富的人生經驗，執導過五月天、梁靜茹、劉若英等知名歌手的多部MV，也擔任過《天邊一朵雲》、《艋舺》等賣座電影的副導演，除了導演本業之外，歌詞、書籍、編劇也都有涉獵，擅長探討人性，角色形塑鮮明寫實，並因台美兩地生活經歷，作品中對跨文化視角的掌握度極高。

曾以電影《百日告別》將林嘉欣推上金馬影后，導演林書宇的新作品《夕霧花園》，改編自馬來西亞作家同名小說，描述一對姊妹在二戰時期受困於馬來西亞日軍戰俘營，姊姊逃出後遇上神秘的日本園藝師，並展開一段刻骨銘心的禁忌愛戀，堪稱史詩愛情片，由日本影帝阿部寬飾演男主角，並找來金馬影后張艾嘉、李心潔演出，超強陣容讓片中處處充滿火花。



▲林書宇表示，Sony A9G的色調最接近他心中的色彩呈現。



▲連空拍畫面都能將細節看得一清二楚。



▲Sony A9G有數種畫質模式，可以滿足不同類型的觀影需求。

林書宇表示，一部作品完成之後，究竟如何呈現在觀眾眼前也很重要，他會在不同螢幕上觀看播放出來的效果，而Sony A9G電視則是他看過的所有螢幕中，最能真實還原《夕霧花園》拍攝後在調光室完成的樣貌，不管是顏色、色調、氛圍等，尤其是這類型影片更注重氣氛營造，林書宇對於Sony A9G的「電影模式」相當滿意，開啟電影模式之後，完美再現電影最原本的風格，尤其是《夕霧花園》片中在馬來西亞金馬倫高原上拍攝了大量自然風景，林書宇相當讚嘆Sony A9G的OLED螢幕，不只能完美呈現純黑色彩，連空拍畫面都可以看見山上樹木成群的所有細節，樹葉、樹枝、茶莊、茶園等皆看得一清二楚，細緻的高還原度，彷彿真的被實景包圍、帶給觀者身歷其境的感受。



▲林書宇對於Sony A9G的「電影模式」相當滿意。

Sony A9G有多種畫質模式，可以滿足不同類型的影像需求，除了「標準模式」，「電影模式」能夠傳遞電影創作者想要的階調。



▲一鍵切換NETFLIX，並有「NETFLIX校正模式」，相當符合現代人的需求。

OTT影音串流平台使用人數越來越多，Sony A9G的「Netflix快速鍵」功能相當符合現代人需求，一鍵即可切換Netflix或Google Play，且內建專屬的「獨家Netflix校正模式」，林書宇直言：「Sony A9G做的事情，其實就是每一位製作影片者希望的設定。」如果沒辦法親自進入每個人家中調整電視，那就讓Sony來校正，林書宇舉例，如果現在在看驚悚影集、恐怖片，可能有東西隱約藏在黑影裡，但如果調整成鮮明模式，馬上就會被發現，那就沒辦法達到創作者想堆疊的情緒。

除了對A9G的影像無可挑剔外，林書宇也相當喜歡A9G的聲音功能，身為導演，林書宇非常喜歡進電影院看電影，一般電影院的喇叭藏在螢幕背後，Sony A9G也採用獨家平面聲場技術，螢幕直接振動發聲，音效更清晰有臨場感，令林書宇相當驚豔：「到底是怎麼做到的？」擅長以鏡頭、畫面說故事，導演林書宇對影像有著不可妥協的絕對偏執，Sony A9G不只是符合他的期待，更超越了他的期待。



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