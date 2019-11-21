眼見無尾熊快被燒死！她牙一咬「脫上衣」奮勇衝入救出...

This is the heartbreaking moment an injured koala emerged from fire grounds west of Port Macquarie.



Thankfully, the animal was quickly bundled up by a passing stranger, given water and taken to a local vet. #9News



Read more: https://t.co/pkc0EFaPgm pic.twitter.com/Taka21IDJO — Nine News Australia (@9NewsAUS) 2019年11月19日

實習記者施怡妏／綜合報導

澳洲東部新南威爾斯近來野火重創當地，不僅人類居住的地區遭到燒毀，就連野生動物居住的山林，也難逃惡火吞噬。有外媒拍下，一隻遭大火受困的無尾熊，眼見命在旦夕之際，一名女子奮勇衝進火場，將無尾熊用衣服包住後救出，並且替牠澆冷水降溫。

據9NEWS報導，澳洲新南威爾斯省（NSW）麥覺理港（Port Macquarie）郊區，是一座大型的無尾熊棲息地，也是這次野火的重災地區，至少350隻無尾熊死亡。影片中可見，樹林及道路都遭到大火肆虐，冒出濃濃的黑煙，但有一隻無尾熊仍然闖進火場，最後爬上樹上避難。

▲身陷火場的無尾熊茫然爬向大火。（圖／擷取自YouTube）

這時澳洲女子朵亨緹（Toni Doherty）經過路邊時，看到一隻受困的無尾熊，眼見牠就要走進火中被燒死，朵亨緹牙一咬，脫下身上的衣服，衝進火場將無尾熊從樹上抱下，用襯衫抱住後跑回來，並用水替無尾熊身上被燒傷的地方降溫，當水碰到傷口時無尾熊發出陣陣哀號聲。事後她表示，「當時看到牠走進火場中，真是太恐怖了，我只想著要把牠從火中救出。」

▲朵亨緹脫下身上的襯衫衝入火場，將嚴重燒傷的無尾熊包裹救出。（圖／擷取自YouTube）

無尾熊喝下好心人士提供的飲用水之後，朵亨緹立即將牠送往當地的醫院，還將牠取名為路易斯（Lewis），與自己的孫子同名。院方表示，這隻無尾熊約14歲，目前狀態稍微穩定，不過尚未完全脫離險境，「腹部和四肢燒傷情況嚴重，已經包紮完成正在接受抗生素治療，但即便能順利度過這關，之後還是需要大量的照顧。」

▲幸運的無尾熊成功被救出，正在接受治療中。（圖／Twitter／Lizzie Pearl）