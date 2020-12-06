美軍重組第一艦隊　澳洲有意願成為「重要基地」

▲澳洲對於成為美軍第一艦隊基地，相當有興趣。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國海軍部長布雷斯韋特（Kenneth Braithwaite）日前指出，美軍打算重建「第一艦隊」主要部署在印度洋與太平洋的交界。消息披露之後，澳洲隊於第一艦隊相當有興趣，也有意願成為重要基地。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，布雷斯韋特在參議院聽證會上正式確認第一艦隊重建計劃，賦予在維護印度和南亞地區的重要職責，美軍第一艦隊的運作，需要地區盟國的支持，但是印太地區的所有國家將因此面臨一個微妙的問題，即他們是否準備接納更多的美國海軍。

ABC分析指出，考慮到鄰近馬六甲海峽的地理優勢以及擁有大型造船廠與加油能力，新加坡很有可能成為美軍第一艦隊的基地，但新加坡官方對美方的提議卻並不積極。

ABC指出，長期以來，澳洲一直透過演習、港口訪問以及在北領地的訓練輪調，支持美國海軍和海軍陸戰隊，而且澳洲政府也樂於參與美國海軍的一些行動，因此，澳大利亞北部很有可能成為「第一艦隊」的重要基地。

最初的美軍第一艦隊成立於1947年，直到1973年才被現在的第三艦隊取代。在此之前，第一艦隊過去長期負責西太平洋部分海域的作戰行動，功能相當於現在的第七艦隊。

ABC稱，重組將涉及美國海軍力量的調整，「第一艦隊」中的許多艦船和人員可能來自在日本活動的第七艦隊。

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