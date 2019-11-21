連送2次臭魚包裹給美女主播　他到案辯：只是想慰勞電視台員工

▲中天美女主播張若妤接連2次收到謝姓男子寄送的惡臭包裹，身心恐懼下對謝男提告恐嚇。（圖／翻攝自臉書「張若妤 主播•記者 Newsroom」粉絲專頁）

記者徐愷昕／台北報導

謝姓男子9、10月接連2次月買生鮮魚貨宅配至中天電視台給美女主播張若妤，因包裹散發難聞惡臭，郵局人員在收到當下果斷丟棄。張女知情後因感到恐懼，對謝男提告恐嚇。謝男到案後向檢方表示只是想慰勞電視台員工，士林地檢署偵查後認為，寄送1條魚並無恐嚇之意，將謝男處分不起訴。

據檢警調查，謝男疑似精神狀況不穩定，9月25日首次寄了1條魚給張女後，10月4日又再寄出一次，郵局人員因收到包裹時覺得惡臭難聞，經電話聯絡中天客服及法務人員後，直接丟棄處理未送貨。

謝男到案後向檢警表示，「只是想寄魚給中天電視台的人吃」，但手上只有張女名片，所以收件人就填寫張女資料，實際上並不認識對方，也沒有要恐嚇她的意思。

檢方偵查後認為，雖然不清楚9月時丟棄的包裹內容物是什麼，但10月的包裹中只有1條吳郭魚，就算讓張女感到噁心，但實際上還是難以認定該包裹對張女有具體不法的傷害，故無法判定謝男涉犯恐嚇罪，處分不起訴。

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