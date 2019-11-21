義守大學教授古奇來自土庫曼　拿到身分證「一家六口歸化台灣人」

▲來自土庫曼的古奇教授因愛上台灣，全家人也歸化、入籍台灣。（圖／義守大學提供）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

任教於義守大學國際財務金融學系教授古奇（Guych Nuryyev），來自土庫曼，9年前在英籍教授的推薦下，赴義守大學任教，因積極活潑的個性，使得古奇成為校園內的高人氣教師！如今3000多個日子過去，當初古奇隻身來到完全陌生的台灣，現在一家6口則是一起定居高雄，今年10月初，古奇還如願領到中華民國身分證，全家也跟著入籍，成為正港台灣人！

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▲古奇教授與學生互動熱絡。（圖／義守大學提供）

古奇平日熱中創新教學，在課堂上經常將新聞最新動態融入教材中，例如中美關係如何影響臺灣股市、股市背後的產業鏈解析等，同時開設「My Finance Teacher」YouTube節目，善用平臺解讀分享國際金融現象，吸引不少粉絲。

義大「國際學院」院長彭台光表示，古奇老師不只積極指導學生，也樂於和同儕交流教學經驗，曾獲選為義大全校、全院級優良導師，並於今年初獲頒中華管理學會的青年獎章，十分難得。

▲來自土庫曼的古奇教授一家正式成為正港台灣人。（圖／義守大學提供）

來台九年，古奇熱愛台灣的生活環境，除了把妻小接來台灣共同居住，妹妹及妹婿也跟著定居高雄。日常生活中，古奇一家就像小小聯合國，一家四口可同時以英語、蘇聯話、普通話、台語4種語言交談，熱鬧多元。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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