鳳山雙屍／女兒「左頸一刀穿刺」亡！媽最後身影曝光　深夜返家警追去處

▲一家三口過去還曾開心合照，感情看似相當和睦。（圖／翻攝當事人臉書）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市鳳山區20日中午11時許驚傳母女雙屍案，47歲的陳姓婦人與年僅17歲的李姓女兒陳屍臥房，父親李男發現後嚇得急忙報警。警方初步調查，陳婦頸部有一處刀傷，女兒左頸也有一處穿刺傷，除此之外2人再無明顯外傷，整起案情疑點重重；警方調閱監視器畫面，發現陳婦18日深夜11點多騎著機車返家，隨後就未再出門，待再度被發現時，已經成了冰冷遺體。

李男向警方供稱，17日晚間曾請妻子匯款50萬元給親戚，2人還因此發生激烈爭執，隨後妻子便搬到女兒房間睡，期間他也曾試圖開門，但女兒房門卻被反鎖，經叫喚後也無人應門，他以為2人還在冷戰中，因此並不以為意，直到20日上午接獲學校通知，直指女兒已經2天沒到校上課，這才驚覺事有蹊蹺，急忙回家找來鎖匠撬開房門，赫見妻女已然雙亡。

警方初步勘驗現場，發現母女2人陳屍在床上，房內擺設還算整齊，沒有打鬥痕跡，更無外力介入跡象，且現場留有一把水果刀，疑似為兇刀。警方調查，陳婦頸部有一處刀傷，而女兒左頸也有穿刺傷，除此之外2人身上再無明顯外傷；但弔詭的是，李姓少女已是高中生，倘若遇刺應會掙扎反抗，但在房內卻未見任何掙扎跡象，因此檢警解將於21日下午解剖，釐清李女是否先遭到下藥迷昏、再遭刺殺。

另一方面，警方調閱監視器畫面後，發現陳婦18日當天還曾經外出，深夜11時許騎著機車返回住處地下停車場停放，隨後就未再見其身影，究竟陳婦當時去了哪裡？是否外出購買行兇相關器具？警方仍在追查釐清。

「時間對我們來說完全沒用！」

▼陳婦18日深夜11時許騎著機車返家，成了她「最後身影」。（圖／東森新聞）