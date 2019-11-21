半夜拎「3大包垃圾」偷倒貨車上　車主怒報警揪單車男

▲單車男半夜拿著3袋垃圾倒在民宅前的貨車上。（圖／翻攝自Facebook／彰化踢爆網）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化踢爆網po出一段影片，1名男子16日凌晨2時許，趁著暗夜無人出入時刻，騎著單車停在彰新路1處民宅前的大貨車前，將手上拎著的3袋垃圾丟進去，車主隔天早上看到車斗被當成垃圾車，氣得大罵「有夠缺德」，向中正警分局報案，希望將倒垃圾的男子揪出來。

▲單車男半夜拿著3袋垃圾倒在民宅前的貨車上。（圖／翻攝自Facebook／彰化踢爆網）

這段影片顯示的時間是16日凌晨2時許，1名短髮、身材瘦瘦的年輕男子，將手上2大1小共3包用透明塑膠袋裝的垃圾，就這樣丟棄在民宅前的貨車車斗上，讓車主非常生氣，網友看到這名男子的行徑，都大呼「簡直是離譜」、「這是把別人家的貨車當成垃圾子母車嗎」、「有夠缺德」、「故意分不清垃圾車還是貨車？」，都為他沒有公德心的行徑感到非常誇張。

▲3袋垃圾倒在民宅前的貨車上。（圖／翻攝自Facebook／彰化踢爆網）

彰化縣環保局長江培根對此表示，民眾如果發現有亂倒廢棄物行為，可立即向轄區清潔隊或環保局報案中心反映，他們會立即派員查緝，請民眾不要存有僥倖的心態，若是任意棄置一般廢棄物，可依廢棄物清理法27條開罰6000元以下罰鍰，但若是累犯，會依法加重裁罰。

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