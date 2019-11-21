AirAsia全航線超狂促銷「單程358元」起　宿霧、清邁、大阪都能飛

▲AirAsia慶創立18周年，祭出全航線358元起促銷。（圖／AirAsia提供）

記者賴文萱／台北報導

亞洲低成本航空AirAsia 今（21）日宣布，為慶祝AirAsia創立滿18年，全航線推出特價活動，台灣出發航班單程未稅358元起。促銷活動自11月25日0時至12月1日限時開搶，包含吉隆坡、宿霧、清邁、克拉克、名古屋、大阪等航線通通能飛。

「AirAsia 我生日，你快樂」18歲生日促銷

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促銷日期：2019年11月25日0時至2019年12月1日。

促銷優惠：台灣出發單程未稅358元起

出發日期：2020年4月27日至2021年3月1日。（台北-名古屋航線僅販售即日起至2020年3月28日出發；台北-沖繩航線則僅販售2020年1月22日至2020年3月27日出發）

促銷航線：全航線（吉隆坡、宿霧、清邁、克拉克、名古屋、大阪等）

機加酒專案：前往吉隆坡4天3夜每人含稅最低TWD 7,199元起。

行李：託運行李享92折。（DJ航班與美國航班不適用）。

飯店：使用促銷碼18BDAY可享95折優惠。

▲與鯨鯊共遊是去宿霧必體驗的行程之一。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

為了慶祝18歲的里程碑，AirAsia全集團全面促銷，台灣出發票價單程未稅358元起，馬來西亞國內線更下殺單程含稅18馬幣起。隨著日前宣布官網airasia.com正式轉型為亞太地區生活與旅行平台，這次促銷除了機票之外，機加酒套裝行程、飯店等將同步特價。

AirAsia集團首席商務長Karen Chan表示，18年來，AirAsia秉持著「現在人人都能飛」的理念，提供消費者高CP值的票價。今年也擴大業務範圍，AirAsia不再只是兩個城市之間的交通工具，還能為旅客提供更多旅行上的需求，最後更要對18年來搭過AirAsia的乘客說聲感謝。

►「時間對我們來說完全沒用！」