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越南機票來回99元、飛韓國買一送一　ITF旅展「現場購票」還有限定折扣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2019台北國際旅展展前記者會。（圖／記者賴文萱攝）

▲2019 ITF台北國際旅展自11月8日～11日在台北南港展覽館登場。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

2019 ITF台北國際旅展於11月8日至11日於台北南港展覽館登場，《ETtoday新聞雲》整理出今年旅展的機票優惠，多家航空公司卯足全力祭出超殺價，最便宜來回99元起，還有航空公司推「買一送一」大促銷，現場購票更加碼折扣。想到旅展搶便宜出國的民眾，可趁周末假期好好把握機會手刀購票，安排下一趟出國行程。

▲台灣虎航,Tigerair Taiwan,IT,TTW,廉航,廉價航空。（圖／記者季相儒攝）

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▲台灣虎航推出全航線單程未稅699元起優惠。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

台灣虎航

台灣虎航於旅展期間，同步推出線上旅展，全航線單程未稅699元起促銷優惠，日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓航點通通能飛。促銷期間為2019年11月7日上午10:00起至2019年11月11日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2019年11月7日至2020年10月24日。民眾於現場購票還可再享票價9折，還有每日展場限定的成交禮。

現場攤位也規劃「一日機師」互動遊戲，讓民眾能夠小試身手測驗自己是否有當機師的天份，遊戲時間內若是達到指定分數以上還有機會得到台灣虎航指定航點來回機票一張，另有限量只送不賣的台灣虎航紀念商品。每日限定場次開放虎迷體驗，旅展期間預計送出32張來回機票及超過上千個精美紀念商品。

▲▼越竹航空開航台北-峴港直飛航班。（圖／越竹航空提供）

▲越竹航空旅展推出台北-河內來回經濟艙最低99元促銷。（圖／越竹航空提供）

越竹航空

越竹航空今年6月首航台北-峴港航線，由於12月1日將開台北-河內航線，這次旅展也推出來回經濟艙最低99元起（未稅）超殺促銷，另有同航線來回機票399元、699元（未稅）起，每天限量搶購200張。至於峴港來回機票則特價3,210元起，下殺27折。

旅展期間每天下午也會舉辦「機票1元競標」，包含峴港來回機票和河內來回機票，幸運者就能撿便宜出遊。

▲釜山航空 。（圖／釜山航空提供）

▲釜山航空推出單程1111元起，機票買一送一促銷 。（圖／釜山航空提供）

釜山航空

釜山航空推出雙11及ITF台北國際旅展大優惠，限時4天開賣「1+1」特價機票，銷售時間自11月8日10:00至11月11日22:49，促銷航點包含台北-釜山/大邱、高雄-仁川/釜山，機票最低1,111元起買一送一。其中，高雄-仁川航線將於11月13日正式開航。

釜山航空買一送一大促銷
銷售時間：2019年11月8日 上午10:00 ~ 2019年11月11日下午 22:49
搭乘時間：2019年11月9日-2020年1月11日
促銷航線：
台北－大邱 1,111元 （單程未稅）
高雄－釜山 1,111元 （單程未稅）
高雄－仁川 1,111元 （單程未稅）
台北－釜山 1,311元 （單程未稅）

現場攤位另舉辦抽獎活動，只要於釜山航空FACEBOOK粉絲團按讚，加入粉絲團，即可獲得精美小禮品一份。現場於官網或APP訂購釜山航空任一航點機票一張，即可獲得一張刮刮卡，最大好禮為免費台北釜山來回機票一張。

▲▼立榮航空公告，5月28日起停航台北-恆春航線。（圖／翻攝立榮航空臉書、官網、恆春機場官網）

▲立榮航空「金門、澎湖、馬祖、台東、花蓮」不限航點機票搭配住宿的套票組合，新台幣1,777元起。（圖／翻攝立榮航空臉書）

立榮航空

立榮航空的立榮假期推出全台五地包含「金門、澎湖、馬祖、台東、花蓮」不限航點機票搭配住宿的套票組合，下殺價只要新台幣1,777元起，挑戰往年的極限價格。玩離島配合補助，最低更只需2,499元，與市場均價相比，相當於買一人送一人。如需升等更高檔的飯店，旅展現場均享有200~350元不等的現場折扣價。

▲▼汶萊航空。（圖／汶萊航空提供）

▲汶萊航空來回機票含稅只要台幣6,299元起。（圖／汶萊航空提供）

汶萊航空

汶萊航空推出來回機票含稅只要台幣6,299元起優惠，促銷自11月7日~11月14日止，航點包含台北直飛汶萊及延伸之婆羅洲、馬來西亞、印尼、英國倫敦、澳洲墨爾本及布里斯本、杜拜等熱門景點。適用旅遊日期則從今年11月7日一路適用到2020年6月30日止。

旅展現場還有 機+酒超值行程，2人同行1人價格含稅只要台幣7,599元，加價1元再享汶萊機場到市區來回接送。現場成交立即獲得成交禮、加碼折扣及機票抽獎券等三重好禮。

▲▼遠東航空,機票,促銷。（圖／遠東航空提供）

▲遠航機票優惠，來回2998元起。（圖／遠東航空提供）

遠東航空

遠航今年主推日本新潟、秋田及福島主題館，機票優惠包含松山-福州及高雄-福州/廈門2998元起，桃園-合肥6998元起，桃園-韓國濟州5500元起，桃園-日本新潟7500元起。優惠價格均為經濟艙來回/14天票期，不含稅，限量銷售，售完為止。

現場攤位也舉辦「搭遠航趣日本」問卷抽獎活動，集滿問卷之確認章及填寫個人資料後投入攤位抽獎箱，即可獲得購物袋乙份外（每日限量，一張問卷限換1份贈品，數量有限送完為止），每日下午5點於攤位舉辦抽獎，有機會獲得國際線／國內線機票及超可愛遠航品牌商品。

▲▼華航。（圖／華航提供）

▲華航線上旅展搶先開跑，最低新台幣3096元起。（圖／華航提供）

中華航空

華航自10月18日至11月15日推出線上旅展，全航線超值優惠，最低新台幣3,096元起，更首次於旅展祭出「百萬豪哩遊世界」買機票送哩百萬活動，加碼會員獨享扭扭樂活動。旅展首日也邀請知名部落客「布萊 N 機票達人」進行線上直播機票競標活動，熱門航線機票只要1元起標。

另外，華航攤位設置高度近5公尺的巨型蛋糕造型扭蛋機，歡迎旅客來現場打卡拍照，旅展現場購票即可參加「歡慶 60 扭扭樂」活動，天天抽出區域線不限航點經濟艙來回機票一張。華航更於旅展期間（11月 8 日至11日）加碼推出「機票折扣代碼」，官網或 app 購票最高再折3千元。

華航線上旅展精選航線來回機票促銷價：
●台北-洛杉磯：新台幣 14,840元起（含稅）。
●台北-法蘭克福：新台幣 22,620元起（未稅）。
●台北-奧克蘭：新台幣 14,442元起（未稅）。
●台北-大阪：新台幣 5,220元起（未稅）。
●台北-首爾（仁川）：新台幣 4,050元起（未稅）。
●台北-曼谷：新台幣 4,350元起（未稅）。
●台北-新加坡：新台幣 5,916元起（未稅）。
●台北-上海（浦東）：新台幣 4,785元起（未稅）。
●台北-香港：新台幣 3,096元起（未稅）。

華信航空

華信航空特別推出「秋冬好食節—華信帶你饗美食」，旅客搭乘華信航空澎湖、金門、台東、花蓮國內線班機，搭配五星級飯店住宿，ITF旅展限定優惠2天1夜只要新台幣2,999元起。其中，搭乘華信航空入住澎湖澎澄飯店2天1夜只要2,999元起；入住金門金湖大飯店2天1夜3,999元起；入住台東桂田飯店2天1夜2,999元起；入住花蓮遠雄飯店2天1夜2,999元起。

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空線上旅展，機票來回最低2500元起。（圖／長榮航空提供）

長榮航空

長榮航空自10月17日0時至11月21日 23:59推出線上旅展，機票最低來回未稅2,500元就能飛香港，熱門的大阪航點5千有找、東京6,300元，明年即將開航的米蘭航點也祭出21,999元優惠價。旅展期間購買機票，就有機會抽到一年不限航點、不限次數的環遊世界機票，今年更加碼旅遊金40萬元。

優惠機票來回未稅最便宜，香港2500元、澳門2700元、沖繩3388元、大阪4950元、即將於12月21日開航的峴港6,144元、東京6300元、北京6624元，布里斯本11,044元、洛杉磯17,008元、溫哥華17,569元、倫敦18,642元、明年2月18日開航的米蘭為21,999元。

展區現場特別提供機票優惠折扣碼，該折扣碼不限展場內使用完畢，民眾也可返家後與親朋好友一同規劃旅程。凡憑折扣碼於ITF台北國際旅展期間至長榮航空官網購票，均可享有港澳線折抵200元及其他航線折抵500元的優惠。此外，長榮航空也將於旅展現場展示各項熱銷的機上免稅商品、樂e購商品供民眾參考，民眾只要憑現場提供的折扣帳號、密碼，至樂e購網站mall.evaair.com及App購物，即享79折優惠（部分商品除外）。

現場下載長榮免稅預購、長榮樂e購APP，另有機會獲得長榮航空I LOVE FLYING鑰匙圈或機上嚴選米果。

▲▼加拿大航空推出全新票種。（圖／加航提供）

▲加航飛北美機票，最低11500元起。（圖／加航提供）

加拿大航空

今年加航再度參展ITF旅展，加碼推出全新限時優惠票價，台北飛往北美城市來回經濟艙新台幣最低11,500元起；尊享商務艙2人同行每人僅需新台幣70,000元起（未稅）；豪華經濟艙也在官網推出限定價新台幣32,100元起（未稅）。

只要在台北國際旅展期間（11月8-11日）至加航 J2101攤位，選購旅遊加拿大的最佳方案，就有機會將Fairmont Hotels & Resorts頂級住宿二晚、飛越加拿大4D模擬飛行、冰川天空步道、硫磺山纜車門票，價值加幣500元旅遊套裝產品抵用券、以及各項精彩行程折扣金等等豐富獎品帶回家。

濟州航空

濟州航空11月7日早上9點起舉行線上旅展賞櫻促銷，台北飛韓國釜山、大邱、清州、務安等，單程未稅最低1,145元起，其中台北飛首爾未稅1,290元起、台北飛濟州1,715元起。旅遊時間為2020年2月1日到3月28日。

旅展期間攤位也推出限定會員獨享300元優惠券，到粉絲團按讚將贈保溫瓶及USB等限量好禮，現場還會抽出1名幸運兒送濟州航空飛機模型。

▲▼日本航空台日航線首航60週年紀念儀式。（圖／記者賴文萱攝）

▲日本航空推出航線快閃特惠，來回最便宜3,700元起。（圖／記者賴文萱攝）

日本航空

日本航空推出ITF台北國際旅展快閃特惠，來回未稅價台北-名古屋3,700元起、台北-東京（成田）4,700元起、台北-大阪4,700元起、高雄-東京（成田）6,300元起、台北松山-東京（羽田）8,000元起。

旅展攤位也會舉辦按讚FB粉絲團送好禮活動，可獲贈JAL Q版飛機貼紙以及拍照機體驗，另外舞台每日也會舉辦日本航空、東京迪士尼度假區等活動。

新加坡航空

新加坡航空自即日起到11月15日間推出促銷，台北飛新加坡、宿霧、檳城、普吉島等短程線，來回含稅約7,974元到16,820元間。台北飛布里斯本、雪梨、墨爾本、阿姆斯特丹等長程線，來回含稅票價約在17,576元到23,833元間。出發時間為2020年1月1日到6月23日間。

▲▼香港航空。（圖／翻攝自Hong Kong Airlines Taiwan粉絲專頁）

▲香港航空推出台北-香港經濟艙最低1,900元起（未稅）促銷。（圖／翻攝自Hong Kong Airlines Taiwan粉絲專頁）

香港航空

香港航空線上旅展自即日起至24日止，台北-香港經濟艙最低1,900元起（未稅），折扣最高5折起，在香港航空官網購票最高再折1,111元。精選票價有台北-香港1,900元起、台北-曼谷3,500元起、台北-北京3,300元起、台北-馬爾地夫1,3000元起，不過航班皆須經香港轉機。促銷機票適用於即日起至2020年2月25日。

紐西蘭航空

紐西蘭航空從即日起到11月18日間祭出促銷，從桃園出發到奧克蘭、威靈頓、基督城、皇后鎮等，來回含稅20,997元到28,629元間。經濟艙出發時間11月1日到11月30日、2020年2月2日到3月26日、4月26日到6月底前。

韓亞航空
韓亞航空自即日起到11月20日前推出優惠，台北（桃園）飛首爾來回含稅6,041元、高雄飛首爾來回含稅4,975元。長程航線則包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約等航點，其中，最低為台北飛洛杉磯及西雅圖，來回含稅最低21,838元起。台北飛舊金山22,117元、台北飛紐約25,055元起。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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