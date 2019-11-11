設好鬧鐘！酷航「東京、大阪5折機票」周二開搶　 北高都能出發

▲酷航飛東京，機票最低5折起。（圖／記者陳涵茵攝）

記者賴文萱／台北報導

酷航「飛常酷」五折機票12日開搶！只要在限定2天內輸入促銷代碼 「GONOW」，即享台北飛往東京、高雄飛往大阪最低5折優惠，其餘直飛航點包含新加坡、首爾、札幌（北海道）、曼谷也享超優惠票價65折起。

日本一直是國人旅遊首選，這次酷航飛常酷促銷首推台北–東京及高雄–大阪雙航點，最低5折優惠，無論是南部或是北部的旅客都能出發。

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▲酷航「飛常酷」五折機票12日開搶。（圖／酷航提供）

酷航 飛常酷促銷

促銷頁面：https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-gtg

促銷期間：2019 年 11 月 12 日 07:00 至 2019 年 11 月 13 日 23:59

旅遊期間：最晚至 2020 年 03 月 28 日

優惠內容：輸入促銷代碼 「GONOW」適用日期享以下優惠折扣

台灣直飛航線優惠及旅行期限

台北-新加坡：6.5 折起（2020/1/6–2020/1/16）

高雄-新加坡：7 折起（2020/2/3–2020/3/28）

高雄-大阪：5 折起（2019/12/17-2019/12/27、2020/1/7-2020/1/10）

高雄-大阪：8.5 折起（2019/12/16 前、2020/1/11-2020/3/19）

台北-首爾：7 折起（2019/12/20 前、2020/1/3–2020/1/19、2020/2/2–2020/3/27）

台北-東京：5 折起（2019/12/17-12/27、2020/1/7-1/10）

台北-東京：8.5 折起（2020/12/16 前、2020/01/11-03/19）

台北-札幌：8 折起（2019/3/28 前）

台北-曼谷：7 折起（2020/1/16 前、2020/2/3–2020/3/28）

台北／高雄出發經新加坡轉機航線及旅行期限：8折起（2020/1/6–2020/1/16、2020/2/3–2020/3/28）

▲馬來西亞哥打峇魯－月光海灘 Pantai Cahaya Bulan。（圖／酷航提供）

另外，促銷航點還包含新加坡轉機航點，澳洲四大城雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；歐洲雙航點雅典、柏林；CP值高私房旅遊航點檳城、古晉、關丹、怡保、泗水、清奈等；以及夢幻渡假航航點峇里島、蘭卡威、喀比等，也有8折起優惠。

►「時間對我們來說完全沒用！」