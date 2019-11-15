AirAsia馬德里超狂價「來回含稅800元」　再宣布轉型開賣他航機票　

▲從AirAsia官網預訂從吉隆坡前往西班牙馬德里，最低票價馬幣99元起。（圖／AirAsia提供）

記者賴文萱／台北報導

業界首創！亞洲低成本航空AirAsia今（15）日宣布，官網airasia.com正式轉型為亞太地區生活與旅行平台（一站式旅行服務平台），將販售他航機票。同時，AirAsia也推出全球促銷活動，16日上午9時將開賣從吉隆坡、曼谷、雅加達與雪梨前往西班牙馬德里航班，來回含稅驚爆價馬幣99元（約新台幣800元）。

AirAsia今日與旅行科技公司Kiwi.com共同宣布，未來將可以在airasia.com購買前往倫敦、杜拜、馬德里、奧克蘭等目的地機票，也可預訂飯店、行程等服務，預計每個月將吸引超過5,000萬不重複用戶瀏覽。

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為了慶祝此合作以及贊助西班牙馬德里開打的樂天戴維斯杯，AirAsia推出全球促銷活動。AirAsia在馬來西亞吉隆坡總部宣布，將以馬幣99（USD25，約新台幣800元）來回含稅驚爆價販售從吉隆坡、曼谷、雅加達與雪梨前往西班牙馬德里航班，第二低票價則為馬幣499（USD125，約新台幣4000元）。

前往西班牙馬德里的驚喜促銷價格，將於2019年11月16日早上9點開賣，出發日期為即日起至2020年3月31日。每筆訂單最多兩名乘客，從吉隆坡、雅加達、曼谷和雪梨出發前往西班牙馬德里的航班由第三方航空公司運行。

▲吉隆坡前往西班牙馬德里，AirAsia將推最低票價馬幣99元起。（圖／AirAsia提供）

airasia.com首席執行長Tony Fernandes表示，今天對我們來說是難以置信的一天，2001年我們成立低成本航空公司AirAsia的時候，從來沒想過我們會在官網上販售其他競爭對手的機票，但如果說這麼多年我學到了什麼，那就是永遠別說「不可能」。今天，在Kiwi.com的協助下，我們將AirAsia跳脫航空公司的框架，實現將airasia.com化身為一站式旅行服務平台的願景。

airasia.com航空銷售總監Rajiv Kumar表示，除了與Kiwi.com戰略性合作之外，也還在探索與現有的航空公司或者是旅行相關企業直接合作的可能，提供消費者亞洲之外的旅行服務選擇。

▲AirAsia宣布轉型一站式旅行服務平台，官網將販售他航機票。（圖／AirAsia提供）

在Kiwi.com的支持下，AirAsia的會員未來不只可以在airaisa.com上預訂AirAsia執飛的機票，也可以購買其他超過100家航空公司的機票，前往包含歐洲、澳洲、紐西蘭、中東、美洲等地。

Kiwi.com執行長Oliver Dlouhý表示，對於Kiwi.com能夠被AirAsia選擇成為轉型的合作夥伴感到非常驕傲。我們擁有豐富的航空公司與地接資源，加上AirAsia本身擁有的龐大會員，我們相信能夠幫助AirAsia推往另外一波新高度。

AirAsia表示，因應新服務平台整合，於今年8月宣布轉型以來，已招募700多位員工，並將於明年出在吉隆坡市中心設立「airasia.com」辦公室。