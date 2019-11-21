影／《寒單》鄭人碩、小薰登金雞！　廈門影迷「紅眼眶」讚：台灣電影越走越好

記者蔡儀潔／廈門報導

第28屆中國金雞百花電影節的重磅活動「港澳台之夜」，於20日晚間在廈門百貨公司「萬象城」開幕。台灣電影《寒單》作為當晚開幕影片，吸引大批民眾前往觀看，一位張姓女觀眾就表示，「想來看看現在台灣電影拍得怎麼樣。」《寒單》的主創人員也在映後舉辦見面會，導演黃朝亮、主演鄭人碩、小薰（黃瀞怡）到場與觀眾互動。

▲鄭人碩、小薰、黃朝亮出席映後見面會。（圖／記者蔡儀潔攝）

金雞百花電影節活動「港澳台影展」20日在萬象城登場，電影《寒單》作為開幕影片，此次是第一次來廈門展映。電影導演黃朝亮和主演鄭人碩、小薰到場舉辦見面會，均表示非常高興能來廈門參加影展，期待未來有更多機會與廈門合作。

▲鄭人碩向觀眾問好。（圖／記者蔡儀潔攝）

鄭人碩還透露，自己原本在台灣拍戲，剛下戲就走小三通前來影展，一下船就直奔首映會現場，和廈門的影迷見面，「一定要的啊！我請假也要來廈門和大家見面，扣薪水就讓他扣好了！」

▲三人與現場觀眾合影 。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

導演黃朝亮則在見面會上說，十幾年前剛來大陸發展，第一站就是來到廈門，一直對這裡感情很深，所以這一次，帶著自己覺得還不錯的作品回到廈門放映，「感覺和在故鄉台東播映的心情是一樣的」，像是接受父老鄉親的檢閱。在聽到觀眾齊聲答「喜歡」後，黃朝亮表示松了口氣。

▲《寒單》作為港澳台影展開幕影片，吸引大批民眾來觀看 。（圖／記者蔡儀潔攝）

《寒單》的高人氣吸引不少民眾前來觀看，一位張姓女生向《ETtoday新聞雲》表示，在開售當天她與朋友就立刻上網搶票，之所以選擇台灣電影，一方面是因為自己本身是廈門人，離台灣比較近，從小就看了不少台片台劇，對台灣有比較深的情感。

她接著透露，另一方面是因為看了《我們與惡的距離》，「其實已經蠻久沒看台灣影視作品了，對台劇的印象也停留在都是偶像劇的階段，最近看完《與惡》後有了很大的改觀，就想來看看現在台灣電影拍得怎麼樣了。」

▼ 受訪者表示，在電影開售當天，她與朋友就立刻上網搶票 。（圖／記者蔡儀潔攝）

據記者到《寒單》播放現場觀察，觀眾總體而言深受感動，在電影播到「炸寒單」時，有人發出「嘶」的驚呼聲；在進入尾聲時，不少人看到兩個好兄弟分道揚鑣時潸然淚下；在電影結束後，現場響起一片掌聲。

其中一位觀眾表示，「很好看，第一次瞭解到炸寒單這個文化，覺得很震撼，一邊看一邊想，這得有多痛。」另一位女生說，「最感動就是男主媽媽去下跪，求阿義不要用100萬的鞭炮炸自己兒子。拍得很不錯，看到台灣電影在越走越好。」

▼萬象城金雞味濃厚。（圖／記者蔡儀潔攝）