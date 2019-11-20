金雞飄台味／賀歲片冠軍《寒單》前進金雞　導演「信心滿滿」：能獲得最大共鳴

▲萬象城外貼著《寒單》的海報。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

台灣導演黃朝亮近日帶著2019賀歲檔票房冠軍《寒單》，來廈門參加第28屆金雞百花電影節，拉開今（20）晚「港澳台之夜」帷幕。他在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，電影其實是兩岸共同的語言、共同的故事情感，相信《寒單》在廈門能得到最大的共鳴和肯定。

本屆中國金雞百花電影節於19日至23日在廈門舉辦，展映單元將放映近80部影片，分為國產新片展、港澳台影展和金雞國際影展三大板塊。而在今（20）日的影展中將展映13部港澳台影片，其中台片佔了7部，分別有《寒單》、霹靂布袋戲《聖石傳說》、《陪你很久很久》等。

▲黃朝亮展示《寒單》的手機殼 。（圖／記者蔡儀潔攝）

其中，《寒單》導演黃朝亮更是親赴廈門。他在受訪時談起此次來金雞的緣由，稱金雞策展人在北京國際電影節時，看過《寒單》且覺得還不錯，在8、9月時就發出展映邀請，「很幸運能來參加，並被選為港澳台之夜展映影片。」

電影《寒單》以台東民俗「炸寒單」為背景，具有濃厚台灣本土氣息。黃朝亮表示，片名「寒單」的古字是河北省邯鄲市的「邯鄲」，這個習俗是從福建再傳到台灣，現在全世界也就只有台東還有所保留，「我是台東人，希望這個文化能藉由這部電影，再傳回來大陸。」

黃朝亮對此次在金雞展映充滿信心，相信《寒單》在廈門絕對能得到最大的共鳴和肯定，因為當地講的是和台灣一樣的閩南語、有著一樣的習俗文化信仰，「電影其實是兩岸共同的語言、共同的故事情感，所以就我們華語電影圈而言，不管哪裡大家都會有共鳴和感動。」

▼寒單今日場次的座位被狂掃9成。（圖／翻攝自淘票票）