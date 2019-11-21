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叫Google Assistant「唸」新聞給你聽　明年推各國版本

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▲▼Google。（圖／路透）

▲Google Assistant推出新功能「Your News Update」。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

Google助理（Google Assistant）推出新功能「Your News Update」，使用有支援Google Assistant的手機和智慧裝置，對新功能說「Play me the news.」，Google將會立即打開當日新聞列表，讀給使用者聽，而且會挑用戶喜歡的來讀。

根據外電報導，Google Assistant除了播放熱門新聞，還將會依據用戶的興趣、位置、瀏覽紀錄及偏好，為用戶挑選有興趣或想知道的新聞。例如，如果用戶是關注股市並居住在台北的LOL電競粉絲，則可能會收到最新的遊戲分析以及股市動態。

Google搜索工程總監John Ciancutti說，隨著時間的推移，Google Assistant會變得更加了解用戶的習性。「如果你想跳過一則新聞，或者聽得越多，我們對用戶的品味和興趣就會越有把握。」

從官方1分鐘示範影片可以看到，Google Assistant先播放一則頭條，接著為地方新聞，再來則是用戶追蹤的運動賽事相關報導，每則新聞約10秒不等。

目前，「Your News Update」僅以英文一種語言在美國地區啟用。Google預計於明年開始拓展海外市場，會在全球各地陸續推出不同語言版本。

▲Google在Youtube介紹Google Assistant新功能。（圖／路透）

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