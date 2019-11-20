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劃清界線？ 黃昭順新廣告看板韓國瑜「被消失」　2張照片透露玄機

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▲黃昭順廣告看板看不到韓國瑜，遭酸抓到了! 。（圖／翻攝《打馬悍將粉絲團》）

▲黃昭順廣告看板看不到韓國瑜，遭酸抓到了。（圖／翻攝《打馬悍將粉絲團》）

記者吳奕靖／高雄報導

2020年國民黨左楠區立委候選人黃昭順最新選舉看板，被人質疑把韓國瑜從廣告中下架，「韓國瑜是形象已經負面到需要黃昭順大費周章，去重做一塊廣告看板，韓國瑜從板子上移除嗎」？不過對此黃昭順競選辦公室回應：「挑撥手法，真令人啼笑皆非」！

▲黃昭順廣告看板看不到韓國瑜，遭酸抓到了! 。（圖／翻攝《打馬悍將粉絲團》）

▲黃昭順廣告看板看不到韓國瑜，遭酸抓到了! 。（圖／翻攝《打馬悍將粉絲團》）

▲黃昭順廣告看板看不到韓國瑜，遭酸抓到了! 。（圖／翻攝《打馬悍將粉絲團》）臉書粉絲專頁《打馬悍將粉絲團》貼出照片，表示黃昭順設立在左營大路與菜公路口的廣告招牌，原本貼有黃昭順、韓國瑜2人拍照時一起比讚，但是現在卻出現新的競選廣告，僅有黃昭順「單獨」介紹「老幼由國家扶助」政見，該專頁小編質疑：「韓國瑜是形象已經負面到需要黃昭順大費周章，去重做一塊廣告看板，韓國瑜從板子上移除嗎？」

不過對此黃昭順競辦提供2張跟韓國瑜合照的廣告看板，同時間回應：「原來拆下的是初選的看板，與韓ㄧ起的看板多處都有，也有跟張善政三人組的不久會掛上，之前還有跟朱立倫的！黃昭順一向堅定力挺韓國瑜競選總統，兩人競選總部的大看板就是最好的證明，調整看板乃是要向選民報告政見之『因地制宜』作法，幾位網友拿此指黃昭順『下架』韓國瑜，這種挑撥手法，真令人啼笑皆非！」

▲黃昭順廣告看板看不到韓國瑜，遭酸抓到了! 。（圖／翻攝《打馬悍將粉絲團》）

▲黃昭順辦公室提供有韓國瑜合照的廣告看板，表示根本就是「挑撥手法」 。（圖／黃昭順辦公室提供）

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲黃昭順辦公室提供有韓國瑜合照的廣告看板，表示根本就是「挑撥手法」 。（圖／黃昭順辦公室提供）

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