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火辣女大生不上課竟跑去「躺著賺」！用魔鬼身材狂榨男客2小時...令警驚豔

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▲▼賣淫。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲F奶美女大生有著韓系的外表，以瘦腰巨乳接客，生義興榮。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

聽說躺著比較好賺…一名身材神似動漫人物「娜美」的F奶美女大生特別跟學校請假，由雞頭安排她在新北市中和某商旅接客，網巡警力日前於知名論壇發現賣淫資訊，立即相約，待其開始脫衣之際，亮出證件表明身分，讓嗲聲嗲氣的她當場傻眼，由於其長相像韓星，身材凹凸有致，員警都感到驚艷，也感嘆她為了錢出賣自己的靈魂。

▲▼賣淫。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲F奶美女大生外型亮麗，身材凹凸有致，令人驚豔。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，23歲泰籍女大生蒂帕宛（音譯）聽說台灣好玩，還可以邊滿足性慾邊賺錢，因此特別跟學校請假，上月23日持觀光簽來台賣淫，隨後來到中和區中正路某商旅入住，由一名叫「Ken」的男子用LINE跟她通知接客。

警方網巡時發現蒂帕宛的廣告，標榜2300元就能讓男客享受上下「動資動資」的快感，若是花3700元，服務更升級為「2小時任你玩」方案，警方偽裝成男客選擇較貴的服務，蒂帕宛開心開始脫衣，不時自摸發出嗲聲挑逗，警員拿出證件讓她伸舌挑逗的臉瞬間垮下。

蒂帕宛向警供稱，她自認為身材跟臉蛋很吸引人，加上膚質僅致服務周到，不會偷時間，還讓男客開心腿軟離開，在台灣期間生意很不錯，每次性交易可以抽1000至1800元台幣，客人如果選價錢高的方案她還能抽更多！至於那位名叫Ken的男子，她則稱沒看過本人，也不知其真實身分。警方訊後依妨害風化罪嫌將她移送，並由移民署擇期遣返。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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▼F奶美女大生特別跟學校請假，跑去中和某商旅賣淫。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼賣淫。（圖／記者陳雕文翻攝）

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