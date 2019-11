94歲大馬首相馬哈迪鏡頭前突「流鼻血」！　被迫中斷記者會離場

▲ 馬哈迪日前出席曼谷東協峰會。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

馬來西亞首相馬哈迪(Mahathir Mohamad)高齡94歲,日前在一場記者會中途突然流鼻血,嚇壞現場眾人。馬哈迪立刻在隨扈陪同之下離開現場,記者會也被迫提前結束。稍晚官員說明,他的鼻血很快就止住,身體狀況良好。

大馬《新海峽時報》(New Straits Times)報導,馬哈迪19日出席大馬棕油局(MPOB)2019年國際棕油大會及展覽(PIPOC),接受記者採訪時回答幾個問題後突然流鼻血。影片中可見,他一面回答問題,一面動手從口袋中掏出白色手帕擦拭鼻子,手帕上可見紅色血跡。

