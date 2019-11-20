環保署修法剝奪地方減煤權　中市議員痛批護航中火「乾脆廢署」

▲李中痛批環保署修法剝奪地方減煤權，乾脆廢署。（圖／李中研究室提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中火力發電廠10部燃煤機組操作許可證展延期限將至，台中市議員李中20日質詢時表示，環保署竟為了護航台電，近期先後修正《空汙法》及《許可證管理辦法》，大開方便之門，剝奪台中市政府環保局自主審查的權利，痛批中央離譜行徑，乾脆廢除環保署。

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▲中火是中部地區空污最大來源之一。（圖／台中市政府提供）

台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，李中表示，環保局為了有效改善空汙，依照生煤管制條例規定，要求中火明年1月25日前，需將生煤用量降至1104萬噸，若中火沒有做到，環保局將可依生煤自治條例，直接削減許可證生煤使用量，但台電日前竟嗆聲要市府「依法行政，不要違法處分」。

經查，原來環保署為了護航台電，竟在2018年大幅翻修「空汙法」，今年9月更修正「使用許可證管理辦法」，以「建立許可證審查全國一致性原則」為名，實際限縮地方政府自主審查及許可的權利，環保署作為與環保背道而馳，李中說，乾脆廢除環保署。

此外，依照空汙法「備用」的概念，是指單一機組年累積運轉時數不得超過720小時（約30天），但中火所謂的備用卻有可能超過此限額；對此，李中當場宣示將與議會同仁作為市長盧秀燕後盾，要求中火先將4部老舊燃煤機組除役，再談新增燃氣機組，並且要求環保局維護台中市民權益，落實生煤管制自治條例。

台中市政府環保局表示，固定汙染源許可證管理辦法的確在今年9月26日修正公布，主管機關許可證實質審查權確實受到限縮，無法納入嚴格的管理精神，至於審查權部分，修正後也規定審查範圍不得包括申請項目或內容以外的事項，並且不得逾越空汙法第30條第4項規定，業者申請展延不得直接變更原來許可證內容，造成地方主管機關審查「流於形式」。

儘管如此，環保局強調，雖然中央大幅度限縮許可審查權限，但台中市議會通過的生煤管制自治條例，市府必定嚴格執行，展現汙染管制決心。

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