影／理大近百名示威者天橋「繩索垂降」奔逃　港警急衝現場射催淚彈

▲不少示威者透過「繩索」離開校園，再搭上機車離開。（左圖／翻攝自香港電台視像新聞，右圖／翻攝香港臉書社團）

記者朱世凱／綜合報導

香港理工大學持續發生激烈衝突，數百名學生和示威者困在校園。據悉，18日晚間，有近百名示威者從連接8期校園的行人天橋上，靠著「繩索垂降」逃到漆咸道南天橋的道路，並且坐上接應的機車離開。警方接獲消息後，隨即趕到現場發射催淚彈阻止，並且將脫逃失敗的示威者帶走。

綜合港媒報導，防暴員警得知有人靠繩索逃出校園，便趕往公主道發射數枚催淚彈，以及圍捕示威者。影像顯示，約有近百名示威者嘗試脫逃，最早離開的示威者皆成功搭上接應人的機車離開；不過警察發現後，便開始抓捕剩餘的示威者，暫時不清楚有多少示威者衝出重圍。

▼有示威者在過程中手滑墜落受傷，畫面險象環生。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，部分未能撤離的示威者見狀，趕緊折返回校園內，繼續計畫新的行動。港府則表示，18日的衝突一共造成116人受傷。港警警告，目前已經沒有所謂的安全出入口，切勿再冒險突圍。

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